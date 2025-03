Praktikusabb sportkocsit épített a BMW soros 6 hengeres turbómotor köré a Morgan

Továbbra is maradt a kézzel megformált alumínium karosszéria, de a lemezeket már nem a CX-vázra, hanem az új fejlesztésű CXV-vázra építik rá a Morgan Supersport esetén – az alumínium váz és az alumínium lemezek között továbbra is kőrisfa betéteket használnak. Nem csak a karosszéria csavarodási merevsége nőtt tíz százalékkal (illetve húsz százalékkal, ha fent van a karbon tető, a futómű bekötési pontoknál száz százalékkal növelték a merevséget), de sokkal könnyebben használható lett az autó azáltal, hogy kívülről hozzáférhető csomagtartót alakítottak ki hátul. A használó dönthet, hogy fedél nélkül, nyitható vászontetővel vagy keménytetővel használja autóját. Utóbbi karbonból készül, hogy könnyen lehessen mozgatni (19,7 kg), és különösen nagy méretű hátsó szélvédőt kap. A mélyen kivágott ajtóhoz készítettek olyan betétet is, amelynek a segítségével teljesen zárt lesz az utastér. Ezek már tökéletesen illeszkednek és könnyebb a használat azáltal, hogy az ajtónyitó kilincs előretolásával lehet oldani a reteszelésüket.

Fotó: Nick Dimbleby

Felismerhetők maradtak a jellegzetes vonalak, de modernek a részletek, és a legújabb trendnek megfelelően már nem élesen csillogó krómot, hanem selymesfényű krómot használnak a karosszérián, ilyen a patkó alakú hűtőrács kerete, de kérhető feketére fényezett díszítés is. Teljesen új az aerodinamikai csomag, így már nincs szükség a motorháztető oldalán lévő nyílásokra a hő elvezetésére, simák lehetnek a karosszériaelemek. A légellenállás öt százalékkal javult, az emelőerő húsz százalékkal csökkent. Hátul a diffúzorbetétben helyezték el a lámpákat és a kipufogókat, a feláras külső csomagtartó hátrafelé hajtásával lehet hozzáférni a nyitható csomagtérhez. Ennek padlóján ugyanolyan szőnyeget találunk, mint az utastérben, a pereménél jól látható módon jelenik meg a karosszérialemezeket rögzítő kőrisfa.

Fotó: Nick Dimbleby

Kitartanak a klasszikus műszerfal mellett, középen nagy méretű analóg órákat látunk – amelyek valójában a CAN elektromos hálózaton belül LIN technológiával küldött digitális jelet mutatnak –, a kormány mögött használnak csak digitális kijelzőt. Újdonság, hogy az anyósülés előtt, a műszerfal alatt már kesztyűtartót is kialakítottak, az ülések mögötti tároló méretét is megnövelték. Alapesetben mogyorófa a műszerfal, de tizenegyféle burkolat közül lehet választani, és természetesen megvan a lehetőség az egyedi kialakításra is. A rádió már Bluetooth-csatlakozást kínál, a Sennheiser hifi nyitott tetőnél jobb hangélményt kínál.

Fotó: Nick Dimbleby

Közvetlenebb áttételezésű a kormányzás, megváltoztatták a kormányoszlop helyzetét is. Módosították a futómű geometriát és elöl-hátul kanyarstabilizátort használnak. Opciós a Dynamic Handling Csomag, amelyhez 24 fokozatban állítható Nitron lengéscsillapítókat adnak és van részlegesen önzáró differenciálmű. Alapesetben 18 colos Superlite alufelniket adnak, amelyeknek 10,8 kg a tömege, az opciós 19 colos Aerolite kovácsolt alufelnik 9,7 kg tömegűek; mindkettőre Michelin Pilot Sport 5 abroncsokat szerelnek. A CXV-váz tömege az első-hátsó segédvázzal együtt 102 kg, az ehhez és a karosszériaelemekhez használt alumínium hatvan százaléka jön újrahasznosításból. Az utastérben skót tehenekről származó bőrt használnak kárpitként, az élelmiszeripari mellékterméket hagyományos kézműves módszerekkel munkálják meg.

Amíg a Morgan részéről a Supersport modell minden eleme új, a hosszú orrban továbbra is a BMW-től származó 3,0 literes soros 6 hengeres turbómotort találunk, amelynek a teljesítménye változatlanul 340 lóerő. Egyedüli váltóként a ZF-féle nyolcfokozatú automatikus egységet kínálják, a menetteljesítmény-adatokat nem közölték annak ellenére, hogy az autó már rendelhető és az első példányok április közepén már ott lesznek a márkakereskedésekben, hogy az érdeklődők kipróbálhassák azokat. Az indulóár nettó 85 000 font, a felső határt pedig az ügyfél pénztárcája jelenti, hiszen a külső-belső kialakítást messzemenően az ügyfél igényeihez tudják igazítani azáltal, hogy kézműves módszerekkel egyedileg rakják össze a Morgan Supersport modellt.