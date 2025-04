A legelegánsabb üzleti Audi a belső égésű motorral szerelt A6 Sedan

Az Audi márka legáramvonalasabb autója az A6 e-tron Sportback (Cw 0,21), azonban a gyár elérte, hogy a most bemutatott Audi A6 Sedan is a legáramvonalasabb autója legyen – épp csak a „belső égésű motorral szerelt” feltételt kellett ehhez bevezetni, és máris a Cw 0,23 a nyerő. Még a pár héttel ezelőtt debütált Audi A6 Avantnál (Cw 0,25) is jobb az új lépcsős hátú változat, persze csak ha az ügyfél nem sajnálja a pénzt a légrugózásra, ami alapesetben 2 centivel engedi lejjebb a karosszériát az acélrugókhoz képest, nagy tempónál további 1 centit süllyeszt a felépítményen az elektronika.

Az Audi A6 Sedan karosszériája 4,99 méter hosszú, a tengelytávolság 2927 mm – Kína számára szokás szerint ezen még nyújtanak majd bő 10 centit –, szóval helyhiányra nem lehet panaszkodni. A műszerfalon egy ívelt üvegpanel mögé helyezik a műszeregységet (11,9 colos képátló) és a központi érintőképernyőt (14,5 colos képátló), lehet még dedikált érintőképernyő az anyósülés előtt is (10,9 colos képátló). A térérzetet javítja még az üvegtető, amely hagyományos árnyékoló helyett szegmensenként lehet opálosra kapcsolni. A csomagtartó a benzines alapmodellnél 492 literes, a többi erőforrásnál a padló alá beépített lágyhibrid-akkumulátor miatt csökken a térfogat. Bővítésre a 40:20:40 arányban osztott hátsó támla előredöntésével van lehetőség, felár ellenében kérhető a láblendítésre működő elektromos csomagtérajtó-mozgatás.

Nincs változás a motorkínálatban a kombihoz képest, az alapmotor a 2,0 literes TFSI 204 lóerővel (340 Nm 2000-4000/perc), ott van még a 2,0 literes TDI szintén 204 lóerővel (400 Nm 1750-3250/perc), a csúcsot egyelőre a 3,0 literes V6-os biturbó jelenti 367 lóerővel (550 Nm 1700-4000/perc). A dízel és a V6-os megkapja az MHEV plus nevű lágyhibrid rendszert, amelynél a 24 LE/230 Nm teljesítményű villanymotor segíti a belső égésű erőforrás munkáját – és bizonyos körülmények között (amíg az 1,7 kWh kapacitású akkumulátor bírja szusszal) képes önmagában is mozgatni az autót –, amelynél a fékenergia-visszatermelés 25 kW teljesítménnyel lehetséges. Az Egyesült Államokban a V6-os benzines lágyhibrid rendszer nélkül kerül kiszállításra.

Első Audiként kap by-wire, azaz elektromos fékrendszert az A6-os, amelynél a pedál csak egy kapcsolót vezérel, az elektronika dönti el, pontosan mekkora féknyomást kap egy-egy kerék, illetve hogy az MHEV plus rendszerrel szerelt autóknál elég-e a fékenergia-visszatermelés a lassítás kivitelezésére, mert akkor egyáltalán nem használja a hidraulikus fékeket. A rendszer egyébként a lábbal vezérelt rendszereknél kétszer gyorsabban, 150 ezredmásodperc alatt képes a maximális féknyomás előállítására, és különösen nagy figyelmet fordítottak arra a fejlesztők, hogy az elektromos és a hidraulikus fékezés közötti átmenet ne legyen érezhető. Az Audi A6 Sedan április közepétől rendelhető, Németországban a benzines, elsőkerékhajtású alapmodell indulóára 55 500 euró, az első ügyfelek a nyáron kapják meg a Neckarsulmban összeszerelt autóikat.