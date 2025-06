A boxer él és virul: bemutatkozik három új BMW motorkerékpár

Miközben a KTM nehézségekkel küzd, nagy riválisa, a BMW Motorrad kiemelkedő sikerszériát tudhat magáénak, a tavaly értékesített 210 ezer jármű újabb rekordot hozott a müncheni márkának. Miközben a nagy GS-ek és a komplett 900-as sorozat is remekül fogy, a BMW a szinte folyamatosan csökkenő szegmensekben is előre tudott lépni. Az S 1000 RR sportmotor szép eladási eredményeket produkál, piacvezetővé lépett elő, sőt, a kínálat alsó pólusán a robogók mezőnyében sem gyengélkedik a márka, hiszen ebben a méretosztályban is több mint 20 ezer modellt adtak el. Eközben a márkának arra is maradt kapacitása, hogy három friss modellt fejlesszen az 1300-as GS-ben bemutatkozott, új generációs boxermotor köré. Alighanem mindegyik gép megkerülhetetlen szereplő lesz a saját kategóriájában.

R 1300 RT: állócsillag újratöltve

Ahogy a GS alapvetés a túraendurók mezőnyében, úgy az RT is hasonló státuszt élvez a túramotorok körében. A 1978-ban bemutatkozott R 100 RT óta senkinek sem kell magyarázni, hogy a BMW Reise Tourer gépei mit tudnak a komfort terén. Ugyanakkor az egyre kényelmesebb és erősebb túraendurók alaposan megnyirbálták az RT kategóriáját, így a bajor vas mellől szépen lassan elfogytak az ellenfelek. A Triumph már nem kínál ilyen gépet, a Yamaha pedig Európában nem forgalmazza az FJR-t, szóval kis túlzással légüres térbe érkezik az 1250-es típust leváltó, vadonatúj R 1300 RT.

Lelke a márka eddigi legerősebb sorozatgyártású boxermotorja, a 145 lóerőt és 149 Nm-es nyomatékot produkáló, részben folyadékhűtésű erőforrás.

A dinamikára biztosan nem lesz panasz, az újdonság még a sorhatos K 1600-astól is elcsábíthat vevőket. Már csak azért is, mert a boxer modell tud valamit, amit a nagytesó nem. Elérhető lesz hozzá az ASA, vagyis az automatikus kuplung rendszer, amely a tengelykapcsoló működtetésének terhét leveszi a vezető válláról.

A szélvédő elektromosan állítható

(Fotó: BMW Motorrad)

Miközben a BMW aktívabb üléspozíciót ígér, az RT lényege továbbra is a kényelem és a könnyű irányíthatóság. Az utasülést úgy alakították át, hogy nagyobb mozgásteret biztosítson, a változtatható helyzetű oldalidom-elemek pedig az időjárás elleni védelmet emelhetik új szintre. Az átdolgozott futómű (alapáras az elektromos futóműállítás) mellett az 1,4 kg-mal könnyebb kerekek is még precízebbé teszik a modell irányíthatóságát, a DCA futómű megjelenése viszont teljesen új fejezetet nyit az RT történetében. Amint átváltunk Dynamic vagy Dynamic Pro üzemmódba, a kormányzási szög meredekebb lesz, miközben a rugózás és csillapítás keményebbé válik (a hátsó részt magasabbra emeli), ami még nagyobb dőlésszögeket tesz lehetővé. A BMW egyébként más szempontból is csúcsra járatta az RT-t. Az adaptív tempomattól kezdve a holttérfigyelőn át az ütközésre figyelmeztető rendszerig számos okosságot vonultat fel.

Hosszú út? Nem akadály! 24 literes az új RT tankja

(Fotó: BMW Motorrad)

R 1300 R: meztelen igazság

Az RT-hez hasonlóan a csupasz R kivitel is nagy rajongótáborral rendelkezik, így érthető, hogy nem engedik el ezt a típust sem. Amíg korábban az R kifejezetten hagyományőrző gép volt,

az utóbbi időben már izmos, modern roadsterként tekinthetünk rá,

és nincs ez másképp a legújabb, immáron 1300-as jelű típusnál. Olyannyira, hogy a közvetlen felmenőhöz képes még robusztusabb a kiállása, az új fejidom és a formai megoldások kifejezetten zömökké teszik.

Bár sportos gép a 6,7 millió Ft-tól rendelhető R 1300 R, az opciós listáról oldaldobozokat is választhatunk

(Fotó: BMW Motorrad)

Bár az R 1300 R hivatalosan nem tartozik a naked bike-ok elitjéhez (arra házon belül ott van az S 1000 R és M 1000 R), a 145 lóerős boxermotor miatt kár lenne lebecsülni. A hivatalos gyári adat szerint 3,25 másodperc katapultál a modell álló helyzetből 100 km/órára! Az sem mellékes, hogy a DSA futómű egy nagy újdonságot is felvonultat: az R 1300 R az első sorozatgyártású motorkerékpár, amelynek fordított villájában állítható a rugóerő. Bár ez a megoldás elsősorban a sportos vezetési stílust támogatja, a BMW pontosan tudja, hogy sokan túrázásra is használják az R-eket. Így aztán nem meglepő, hogy itt is konfigurálható az ASA sebességváltó, de az ülésfűtés, a magas szélvédő és a gyári dobozszett sem hiányozhat az extralistáról.

A BMW jó szokásához hűen itt is többféle ülést kínál,

a normál mellett alacsony, magas és komfort verzió is létezik, aki pedig túl alacsonynak tartaná a típus kormányát, magasabb változatot is kérhet. Az opciós tételek sokszínűségét jelzi, hogy a listán szerepel a 77 100 Ft-os, M-es lítium akkumulátor, amely a normál telephez képest 3 kg-mal könnyebb.

190 mm széles abroncsot húznak a hátsó felnire

(Fotó: BMW Motorrad)

R 1300 RS: ellenfél kerestetik

Igazi kakukktojás a piacon a boxermotoros trió harmadik tagja, a sport-túramotorok közé sorolható R 1300 RS. Merthogy több kategóriatársához (és az R 1300 R-hez képest) kifejezetten sportos üléspozíciót kínál teljes idomzattal. A típus felépítése és tudása az R-hez nagyon hasonló, a boxermotor mellett az ASA váltó és a DSA futómű elérhetősége is jelzi a rokoni szálat, sőt, a többféle ülés és az opciós kofferszett sem hiányozhat a felsorolásból.

A 6,9 millió Ft-os alapárat könnyű feltornászni, például az adaptív kanyarvilágítást is felvonultató Headlight Pro fényszóró felára 202 800 Ft

(Fotó: BMW Motorrad)

Ugyan a műszeregység nem vetekedhet az RT navigálásra is képes rendszerével, a BMW Motorrad olyan navigációs konzolt kínál, amelyet már nem kell kulccsal lezárnunk, hanem a motor központilag reteszeli az egységet a kormányon. A biztonság jegyében az Engine Drag Control alapáras, vagyis nem kell tartani attól, hogy durvább visszaváltásoknál megcsúszik a hátsó kerék, illetve a menetprogramok között olyat is találunk, amelyben szabadon állíthatjuk az egyes paramétereket.