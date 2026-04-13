Egész héten traffipax razziát tart a rendőrség

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció oka, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok.

Az úgynevezett Speedmarathont is ezen a héten tartják: április 15-én szerdán egy 24 órás, folyamatos sebességmérés indul reggel 6 órakor. Ebben az időszakban az egész országban egyszerre mérnek majd a rendőrök, olyan helyszíneken is, amelyeket az állampolgárok javasoltak. A kiválasztott helyszíneket a rendőrség előre közzéteszi.