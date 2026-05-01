Népautónak született, divatcikként támadt fel: 25 éves a modern Mini

Mégis, legfontosabb stílusjegye a régi részletek modern interpretálása volt. Ne feledjük, az ezredfordulón tombolt a retróláz olyan modellekkel, mint a Volkswagen New Bettle és a Ford Thunderbird, de igazán tartós sikert csak a később érkező Fiat 500-asnak sikerült elérnie. Na meg persze a Mininek, melynek első generációja komoly piaci sikereket ért el, és nem csak a formája, extrái vagy különleges (óriási kilométerórás, fém billenőkapcsoló-soros) műszerfala miatt.

Ódákat zengtek ugyanis az első tesztelők remek, gokartszerű vezethetőségéréről, ami a fronthajtású modellek között ritkaságszámba ment. Persze voltak fura hozadékai annak, hogy a BMW Group egy már előrehaladott fejlesztést vett át a Rovertől, és nem volt semmilyen tapasztalata e szegmensben. Brazíliából, a Chryslerrel közösen direkt erre a célra alapított Tritec Motors cégtől kellett beszereznie az 1,4 vagy 1,6 literes 16V benzinmotorokat, melyek végigkísérték az első generáció pályafutását.

Míg a belépőt a One kivitel jelentette, az 1,6-os Cooper már lényegesen fürgébben szedte a lábát, a csúcsot pedig a motorháztető kopoltyújáról felismerhető, jellegzetes hangú és kifejezetten gyors, Eaton kompresszorral megfújt Cooper S jelentette. Különösen vagány volt az opciós kiegészítő fényszórókkal és csíkozással az Olasz meló című filmből ismerős Mini, az igazán sietős ügyfelek pedig az először csak 2006-ban bevezetett John Cooper Works (JCW) tuningcsomagos gépekkel kacérkodtak.

De még többen voltak azok, akik a ferdehátú (R50 és R53 Hatch) modellekkel ellentétben inkább az R52 gyári kódú Cabrio modelleknek szavaztak bizalmat, amit meg is lehet érteni: valódi kabriós élményt adott olyan jópofa megoldásokkal, mint a lefelé nyíló csomagtérajtó vagy a félig (csak az utastér első fele fölött) nyitott állásban is rögzíthető vászontető. Idővel a takarékos ügyfelekre is gondolt a Mini, a Hatch kivitel a Toyotától vásárolt 1,4-es turbódízel motorral is elérhető lett.