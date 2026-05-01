autós olvasnivalóretroangol autóyoungtimerMini

Népautónak született, divatcikként támadt fel: 25 éves a modern Mini

Felmenője ikonikus formatervét újracsomagolva, de puritanizmus helyett sok extrával, remek vezethetőséggel és kompresszoros csúcsmotorral tért vissza az ezredfordulón az angol kisautó.

Kismartoni András
2026. 05. 01. 9:16
Fotó: BMW Group
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Mégis, legfontosabb stílusjegye a régi részletek modern interpretálása volt. Ne feledjük, az ezredfordulón tombolt a retróláz olyan modellekkel, mint a Volkswagen New Bettle és a Ford Thunderbird, de igazán tartós sikert csak a később érkező Fiat 500-asnak sikerült elérnie. Na meg persze a Mininek, melynek első generációja komoly piaci sikereket ért el, és nem csak a formája, extrái vagy különleges (óriási kilométerórás, fém billenőkapcsoló-soros) műszerfala miatt. 

Ódákat zengtek ugyanis az első tesztelők remek, gokartszerű vezethetőségéréről, ami a fronthajtású modellek között ritkaságszámba ment. Persze voltak fura hozadékai annak, hogy a BMW Group egy már előrehaladott fejlesztést vett át a Rovertől, és nem volt semmilyen tapasztalata e szegmensben. Brazíliából, a Chryslerrel közösen direkt erre a célra alapított Tritec Motors cégtől kellett beszereznie az 1,4 vagy 1,6 literes 16V benzinmotorokat, melyek végigkísérték az első generáció pályafutását. 

Míg a belépőt a One kivitel jelentette, az 1,6-os Cooper már lényegesen fürgébben szedte a lábát, a csúcsot pedig a motorháztető kopoltyújáról felismerhető, jellegzetes hangú és kifejezetten gyors, Eaton kompresszorral megfújt Cooper S jelentette. Különösen vagány volt az opciós kiegészítő fényszórókkal és csíkozással az Olasz meló című filmből ismerős Mini, az igazán sietős ügyfelek pedig az először csak 2006-ban bevezetett John Cooper Works (JCW) tuningcsomagos gépekkel kacérkodtak.

De még többen voltak azok, akik a ferdehátú (R50 és R53 Hatch) modellekkel ellentétben inkább az R52 gyári kódú Cabrio modelleknek szavaztak bizalmat, amit meg is lehet érteni: valódi kabriós élményt adott olyan jópofa megoldásokkal, mint a lefelé nyíló csomagtérajtó vagy a félig (csak az utastér első fele fölött) nyitott állásban is rögzíthető vászontető. Idővel a takarékos ügyfelekre is gondolt a Mini, a Hatch kivitel a Toyotától vásárolt 1,4-es turbódízel motorral is elérhető lett. 

Akkoriban még híre sem volt az akkumulátoros-elektromos változatnak, viszont 2001-ben egy érdekes, hidrogénhajtású tanulmányt is készített a Mini, sőt, Németországban és Svájcban külön márkakupa is indult a benzinesekkel. Végül 2006-tól váltotta fel az első szériát a második generáció, sok érdekes innovációval (például Clubman kombi és Roadster), de kényesebb motorokkal. Ma már a negyedik nemzedéknél jár a Mini, a modern tálalás dacára is megőrizve az újkori első széria alapvető stílusjegyeit, a teljes gyártási darabszám pedig Nagy-Britanniában elérte a 4,6 milliót. 

info

Míg az ősmodell teljes hossza 3,06 méter volt, és a jó helykihasználás érdekében apró, 10 colos kerekeken gördült, az első modern generáció 3,62 méteresre nőtt és jóval szélesebb is lett. Napjaink Minije már 3,85 méteres, és eltérő műszaki alapokon benzinmotorral vagy elektromos hajtással rendelhető.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
