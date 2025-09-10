Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Hosszított nyitvatartás – Mini Cooper S Cabrio teszt (top5)

Kis kasztnival, izmos benzinmotorral és persze vászontetővel hány fittyet napjaink trendjeire a német–brit kabrió aktuális generációja, mely a vénasszonyok nyarára is nagy élményt ígér. Utóbbi vajon van-e olyan intenzív, mint az elődjeinél?

Lővei Gergely
2025. 09. 10. 10:07
Fotó: Stefler Balázs
Odáig vezettek az autóiparban az utóbbi évtizedben lezajló folyamatok (SUV-mánia, emissziós kihívások stb.), hogy a kabriók egész egyszerűen eltűntek a piacról, csak a középkategóriában vagy afelett lehet elvétve találni egyet-egyet, szinte kizárólag a prémiummárkáknál. Utolsó négyüléses, nyitott modellként a Mini Cabrio tartja magát, igaz, anyagiak tekintetében saját osztályában játszik.

1. Monopolhelyzetben a Mini Cooper S Cabrio

Nem alacsony az alapár, de mivel mára kikoptak a kabriók a piacnak e szegmenséből, a 11, 36 millió forintos indulóár (Cooper C) jelenti a mércét, a tesztelt 204 lóerős Cooper S kivitel pedig 12,89 millióért plusz 41 lóerőt ad. Szemrebbenés nélkül jelentős összeget elkölteni az autó egyedivé tételére, és megkönnyíti az ember dolgát, hogy nem kell egyenként végigmenni minden tételen: előre összeállított csomagok közül lehet választani, ami aztán tovább finomítható. Minden esetben feláras a Komfort bejutás (indukciós telefontöltővel együtt 272 ezer forint), és a Union Jack zászlót idéző vászontetőért is pluszpénzt kérnek.

Vagány kiállású, de lenyitott tetőnél a belső visszapillantó tükör használhatatlan
Fotó: Stefler Balázs

2. Generációkat vegyítő megjelenés

Furcsa hibrid a kabrió karosszéria, hiszen elöl az új nemzedék orrát látjuk, a befejezés pedig az előző generációt idézi, igaz, új LED-es betétet kapott a lámpa. Amíg az első sorban átlag feletti helykínálatot kapunk, hátul szűkös a lábtér – alapvetően kétszemélyes autóról van szó, melyben szükség esetén azért négyen is utazhatnak. Ez (főleg a családosoknak) óriási különbség a kétüléses roadsterekhez, konkrétan a 13,27 milliótól adott Mazda MX-5-höz képest. Pakolni sem rossz a Cooper S hátsó padja, apró csomagterét ugyanis meglehetősen kacskaringósan lehet megközelíteni.

Ízléses az utastér, beleértve a kárpitozott műszerfalat. Hátul annyira nincs hely, hogy a pohártartó is az ülőlapba került
Fotó: Stefler Balázs

3. Új multimédia kutyaiskolával

A Mininél is egyre nagyobb szerepet játszik a mesterséges intelligencia, nemrég tették elérhetővé a legmodernebb, 9-es verziójú fedélzeti rendszerekhez azt a frissítéscsomagot, ami nemcsak 200 méterre terjeszti ki az automatikus tolatás távolságát és stabilabb működést eredményez, de a virtuális kabalakutya, Spike érzelmi reakcióit is javították.

Kihasználva a kerek formát, a legfontosabb klímafunkciók mindig elérhetők a központi képernyőn
Fotó: Stefler Balázs

4. Szabadságérzet, klasszikus vászonnal

Számolja a fedélzeti elektronika, hogy egy-egy úton mennyit töltöttünk a szabad ég alatt, ha netán valakit érdekel a statisztika. Ennél fontosabb, hogy a vászontető gombnyomásra 18 másodperc alatt lenyílik, a zárás hamarabb, 15 másodperc alatt megvan – akár menet közben 30 km/órás tempóval haladva. Ha netán a körülmények nem teszik lehetővé a teljesen szabadon autózást (esőre áll az idő, nincs lehetőség félreállni vagy 30 km/órás tempóra lassítani), van tetőablak funkció is, amikor egy 40 centis nyílást tesz szabaddá a hátraszaladó vászon – ezt bármilyen sebességnél igénybe lehet venni.

Zegzugos a csomagtér, és csak 160 liter marad a 215-ből, ha nyitva a tető. A lehajtott fedélre rá lehet ülni
Fotó: Stefler Balázs

5. Hű önmagához

Ebben az autóban állunk a legközelebb a márka által ígért gokartszerű vezetési élményhez, hiszen a tető és az oldalablakok leengedésével közel vagyunk a természethez. Hiába vágták le a tetőt, a kabrió karosszéria kellően merev, szótlanul viseli a hazai mellékutak által jelentett megpróbáltatásokat. A 18 colos felnik ellenére nem kőkemény a rugózás, a vastag és jól megformált karimájú volánnal élvezetesen lehet terelgetni a Minit.

Látványosak a 18-as alufenik, és ügyes a futóműhangolás. Elöl hajt a Cooper S, és alig lassabb, mint a JCW
Fotó: Stefler Balázs

Közvetlenek a reakciók, a kétliteres turbómotor vezetési stílustól függően nyomatékos vagy pörgős is lehet, ami betudható a nagy lökettérfogatnak és a nem túlhajszolt hangolásnak. 

Nem is kell több a 204 lóerőnél, ráadásul a teszthét alatt 6,8 l/100km-es fogyasztást értünk el,

amivel egész közel kerültünk az ígért 6,5 literes szabványos átlaghoz. A duplakuplungos váltó habitusára gyorsan rá lehet érezni, és ott van a manuális beavatkozás lehetősége is annak, aki maximalizálni akarja a vezetés élményét.

Csak benzinmotorral kapható a kabrió (F67), az elektromos Miniből (J01) nincsen vászontetős
Fotó: Stefler Balázs

Összegzés

Közvetlen vetélytárs híján nincs mihez hasonlítani a Mini kabrió tudását, de a fejlesztők becsületére mondva nem hagyják elpuhulni az autót. A Cooper S ideális akár a hétköznapokra, de akkor is jól viselkedik, ha netán cibálja az ember a bajuszát. Csak előbb a vételárat kell megemészteni…

