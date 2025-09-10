Hosszított nyitvatartás – Mini Cooper S Cabrio teszt (top5)

Odáig vezettek az autóiparban az utóbbi évtizedben lezajló folyamatok (SUV-mánia, emissziós kihívások stb.), hogy a kabriók egész egyszerűen eltűntek a piacról, csak a középkategóriában vagy afelett lehet elvétve találni egyet-egyet, szinte kizárólag a prémiummárkáknál. Utolsó négyüléses, nyitott modellként a Mini Cabrio tartja magát, igaz, anyagiak tekintetében saját osztályában játszik.

1. Monopolhelyzetben a Mini Cooper S Cabrio

Nem alacsony az alapár, de mivel mára kikoptak a kabriók a piacnak e szegmenséből, a 11, 36 millió forintos indulóár (Cooper C) jelenti a mércét, a tesztelt 204 lóerős Cooper S kivitel pedig 12,89 millióért plusz 41 lóerőt ad. Szemrebbenés nélkül jelentős összeget elkölteni az autó egyedivé tételére, és megkönnyíti az ember dolgát, hogy nem kell egyenként végigmenni minden tételen: előre összeállított csomagok közül lehet választani, ami aztán tovább finomítható. Minden esetben feláras a Komfort bejutás (indukciós telefontöltővel együtt 272 ezer forint), és a Union Jack zászlót idéző vászontetőért is pluszpénzt kérnek.

Vagány kiállású, de lenyitott tetőnél a belső visszapillantó tükör használhatatlan

Fotó: Stefler Balázs

2. Generációkat vegyítő megjelenés

Furcsa hibrid a kabrió karosszéria, hiszen elöl az új nemzedék orrát látjuk, a befejezés pedig az előző generációt idézi, igaz, új LED-es betétet kapott a lámpa. Amíg az első sorban átlag feletti helykínálatot kapunk, hátul szűkös a lábtér – alapvetően kétszemélyes autóról van szó, melyben szükség esetén azért négyen is utazhatnak. Ez (főleg a családosoknak) óriási különbség a kétüléses roadsterekhez, konkrétan a 13,27 milliótól adott Mazda MX-5-höz képest. Pakolni sem rossz a Cooper S hátsó padja, apró csomagterét ugyanis meglehetősen kacskaringósan lehet megközelíteni.

Ízléses az utastér, beleértve a kárpitozott műszerfalat. Hátul annyira nincs hely, hogy a pohártartó is az ülőlapba került

Fotó: Stefler Balázs

3. Új multimédia kutyaiskolával

A Mininél is egyre nagyobb szerepet játszik a mesterséges intelligencia, nemrég tették elérhetővé a legmodernebb, 9-es verziójú fedélzeti rendszerekhez azt a frissítéscsomagot, ami nemcsak 200 méterre terjeszti ki az automatikus tolatás távolságát és stabilabb működést eredményez, de a virtuális kabalakutya, Spike érzelmi reakcióit is javították.