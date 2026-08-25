Figyelmeztetést adtak ki az autósoknak, veszélyre kell készülni az országutakon

Ha vadbaleset következett be:
- a rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot is
- megfelelő biztosítás megléte esetén mielőbb jelentsük a kárt a biztosító felé is, ilyenkor csatolni kell a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is
- a sérült vadat ne közelítsük meg, mert a még életben lévő állat súlyos sérüléseket is okozhat
- az elpusztult állat teteme a vadásztársaságot illeti, elvitele lopásnak minősül.
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