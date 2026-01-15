Nem is gondolná, milyen rejtett funkciói vannak az útszéljelző oszlopoknak

Pontos előírások szabályozzák, hogy az autóvezetők tájékozódását segítő útszéljelző karókat egyenes úton és kanyarban milyen sűrűn, illetve az útesttől mekkora távolságra kell elhelyezni. Rugalmas műanyag (polietilén) kialakításuk miatt akkor sem okoznak komoly kárt a járművekben, ha kidöntik őket; a fényvisszaverő prizmák a menetirány szerinti oldalon pirosak vagy narancssárgák, a szemközti sávban pedig fehérek, igazodva az ott haladó autók lámpaszínéhez. Akadnak azonban olyan karók is, amelyek oldalára külön felszerelnek egy-egy kék színű toldatot is – vajon mi lehet ezeknek a funkciója?

Fotó: Police.hu

Közelebb visz a megoldáshoz, ha tudjuk, hogy az ilyen műanyag oszloprátéteket szántóföldek, erdők mellett vezető útszakaszokon alkalmazzák. A kék prizmák feladata, hogy szürkületben vagy éjszaka a közeledő autók fényszóróinak fényét az út menti területekre tükrözzék, és elriasszák a vadakat – a rendőrség tapasztalatai szerint valóban csökkentik a gázolások számát. Emellett akadnak olyan útszéljelző oszlopok is, amelyek tetején műanyag kupakot alakítottak ki. Ezekből narancssárga magasító toldatot lehet kihúzni, mely nagy havazás és hófúvás, vagy árvíz esetén segít a követni az út vonalvezetését elsősorban az útfenntartó, illetve mentőegységeknek.