Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

útjelzőországútautós hírbalesetmegelőzésközútkezelőautópálya

Nem is gondolná, milyen rejtett funkciói vannak az útszéljelző oszlopoknak

A vezetőkarók egy része átalakítható a tél kihívásaihoz, néhányra pedig titokzatos kék prizmát tesznek.

2026. 01. 15. 12:08
Fotó: Pusztai Földmunka/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pontos előírások szabályozzák, hogy az autóvezetők tájékozódását segítő útszéljelző karókat egyenes úton és kanyarban milyen sűrűn, illetve az útesttől mekkora távolságra kell elhelyezni. Rugalmas műanyag (polietilén) kialakításuk miatt akkor sem okoznak komoly kárt a járművekben, ha kidöntik őket; a fényvisszaverő prizmák a menetirány szerinti oldalon pirosak vagy narancssárgák, a szemközti sávban pedig fehérek, igazodva az ott haladó autók lámpaszínéhez. Akadnak azonban olyan karók is, amelyek oldalára külön felszerelnek egy-egy kék színű toldatot is – vajon mi lehet ezeknek a funkciója?

Fotó: Police.hu

Közelebb visz a megoldáshoz, ha tudjuk, hogy az ilyen műanyag oszloprátéteket szántóföldek, erdők mellett vezető útszakaszokon alkalmazzák. A kék prizmák feladata, hogy szürkületben vagy éjszaka a közeledő autók fényszóróinak fényét az út menti területekre tükrözzék, és elriasszák a vadakat – a rendőrség tapasztalatai szerint valóban csökkentik a gázolások számát. Emellett akadnak olyan útszéljelző oszlopok is, amelyek tetején műanyag kupakot alakítottak ki. Ezekből narancssárga magasító toldatot lehet kihúzni, mely nagy havazás és hófúvás, vagy árvíz esetén segít a követni az út vonalvezetését elsősorban az útfenntartó, illetve mentőegységeknek.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu