Vasárnap hajnalban újra megnyílik a Flórián téri autós felüljáró

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A forgalomba helyezési hatósági eljárás lezárulta után, iskolakezdésre, augusztus 30-án újra megindulhat a közúti forgalom az északi felüljárón is. Ezzel a két felüljáró szerkezeti felújítása befejeződik, a kivitelező a felmerült műszaki nehézségek ellenére is folyamatosan haladt a munkával. A beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-ig. A Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések – így például a Pacsirtamező utcai visszafordító – a felújítás idején segítették a forgalmat, és mérsékelték a közlekedési nehézségeket.

A Flórián téri felüljárók felújításának fontosabb mérföldkövei: