Vasárnap hajnalban újra megnyílik a Flórián téri autós felüljáró

A forgalomba helyezési hatósági eljárás lezárulta után, iskolakezdésre, augusztus 30-án újra megindulhat a közúti forgalom az északi felüljárón is. Ezzel a két felüljáró szerkezeti felújítása befejeződik, a kivitelező a felmerült műszaki nehézségek ellenére is folyamatosan haladt a munkával. A beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-ig. A Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések – így például a Pacsirtamező utcai visszafordító – a felújítás idején segítették a forgalmat, és mérsékelték a közlekedési nehézségeket.
A Flórián téri felüljárók felújításának fontosabb mérföldkövei:
- 2024. március: a Fővárosi Önkormányzat döntésével biztosította a beruházás megvalósításához szükséges forrást.
- 2024. október: lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a BKK kihirdette a nyertes kivitelezőt.
- 2024. december 16.: a BKK és a KM Építő Kft. aláírta a vállalkozási szerződést.
- 2025. február 14.: a kivitelező átvette a munkaterületet, elkezdődtek az előkészítő munkák.
- 2025. március 1.: kezdetét vette a felújítás első üteme, lezárták a déli felüljárót, a bontást követően feltárták a déli híd vártnál rosszabb műszaki állapotát; a pályalemez javítása miatt a tervezettnél összetettebb beavatkozások váltak szükségessé.
- 2025. október: elkezdődött a déli híd részműszaki átadás-átvételi eljárása.
- 2025. november 15.: újra megindult a közúti forgalom a felújított déli felüljárón.
- 2025. november vége: elkezdődött a második ütem, lezárták az északi felüljárót, megkezdődött a bontása és a részletes szerkezeti állapotfelmérése; a vizsgálatok alapján szükségessé vált a hídpálya geometriájának helyreállítása, amely ismét előre nem tervezett beavatkozást jelentett.
- 2026. január: a téli időjárás mellett is folytatódtak a kivitelezési munkák.
- 2026. május: a beruházás műszaki készültsége meghaladta a 70 százalékot.
- 2026. július: a műszaki készültség 90 százalék fölé emelkedett, elkészültek a felújítás újabb jelentős munkafázisai, és megkezdődött a végső útpálya-kialakítás.
- 2026. augusztus 30.: újra megindulhat a közúti forgalom a felújított északi felüljárón; ezzel befejeződik a két felüljáró szerkezeti felújítása.
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