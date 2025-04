Egy szabálytalan motoros megállította a forgalmat a Flórián téri felüljárón + videó

A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette azt az alábbi jelenetet, amely az Árpád hídon, Buda irányába haladva történt. A felvételen az látható, hogy egy motoros a terelés miatti fékezés közben, indexelés nélkül, záróvonalon átvágva előz meg több járművet. „Buda irányába haladtam, amikor az előttem lévő Land Rover kicsit erősebb fékezésbe kezdett (a terelés miatt), majd az előttem lévő kis helyre indexelés nélkül, a záróvonalon átvágva beékelődött egy motoros” – közölte a kamerás autó sofőrje.

A szabálytalan manővert dudálással díjazta, amire a motoros többször is büntetőfékezéssel válaszolt, majd

a felüljáró közepén teljesen meg is állt, feltartva az összes, azonos irányba tartó autót.

Ezután a motorjáról leszálló agresszor a kamerás autó visszapillantó tükrét is behajtotta, majd az újraindulás után továbbra is fékezgetve, szándékosan feltartotta a forgalmat. Később egy Volkswagen sofőrje is beszállt a konfliktusba, szintén nem tetszett neki a motoros akciója. Ekkor állítólag neki is felajánlotta a motoros, hogy „álljanak félre”.