A 8124 darabos, az egy évvel korábbihoz képest 13,6 százalékkal bővült használt kishaszonjármű importot is a Volkswagen vezette szeptember végéig, de itt a legnagyobb számban behozott évjárat a 2021-es volt a személyautók 2011-es évjáratával szemben.
Kiderült, hogy mik a legnépszerűbb importált használt autók
Két Volkswagen és egy Opel került fel a dobogóra.
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