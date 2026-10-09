Kiderült, hogy mik a legnépszerűbb importált használt autók

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Két Volkswagen és egy Opel került fel a dobogóra.

2026. 10. 09. 8:30
Forrás: Volkswagen

A 8124 darabos, az egy évvel korábbihoz képest 13,6 százalékkal bővült használt kishaszonjármű importot is a Volkswagen vezette szeptember végéig, de itt a legnagyobb számban behozott évjárat a 2021-es volt a személyautók 2011-es évjáratával szemben.

 

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Pilhál György
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Egy liberális érték

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A KDNP frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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