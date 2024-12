Milyen remek ötlet! Medvegyev már reagált is rá – mutatom:

Kiderült, hogy a leköszönő Antony Blinken ritka degenerált. Azt követeli, hogy Ukrajna csökkentse a sorkötelezettségi korhatárt, hogy továbbra is részesülhessen »amerikai segítségben«. Ez azt jelenti, hogy tizennyolc évesek fognak meghalni, de a Biden-kormányzatot ez nem érdekli

Nagyjából így. De tennék egy kis kiegészítést. Mivel semmit nem tudtam erről az emberről, megnéztem a neten, s ezt találtam: „2002-ben vette feleségül Evan Ryan-t. Két gyermekük született.” Pompás! Ez azt jelenti, hogy amennyiben rögtön a házasságkötés évében megszületett az első gyerek, akkor ő most 22 éves, vagyis három évvel alatta van a jelenlegi ukrán sorozási korhatárnak. Amennyiben a második gyerek megszületett egy évvel később, ő most 21. Négy évvel a korhatár alatt.

És akkor itt az idő, hogy Blinken példát mutasson! Küldje ki mindkét gyerekét az ukrán frontra harcolni! Ellenkező esetben úgy fog tűnni, hogy csak egy gyáva, aljas szemétláda, aki az utolsó ukránig kész harcolni. Az utolsó ukránig és természetesen az ukrán Burishmáért meg az ukrán termőföldekért. Ugye emlékszünk még Victoria Nuland halhatatlan szavaira a 2014-es Majdan „forradalom” idején? Ha esetleg nem, idézem:

Ötmilliárd dollárt öltünk bele ebbe a forradalomba. Csak nem gondolja bárki, hogy ezt a pénzt veszni hagyjuk?

Nem. Nem gondolja senki. Mindent értünk, pontosan. Például értjük ezt a mocskos proxyháborút, és értjük, hogy az USA deep state-je mit is veszíthet hamarosan. És azt is értjük, hogy a degenerált, még két hónapig hivatalban lévő amerikai elnök, aki már 2014-ben beültette a Burishma igazgató tanácsába a kretén, drogos, bűnöző kölkét, most miért is adott kegyelmet ennek az idióta kis szarjankónak „2014-től kezdve a mai napig”.

Mindent értünk. De nem tart már sokáig…

