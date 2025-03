A Momentum momentumai

Kiment a Momentum a tévéhez (rádióhoz), megakadályozandó, hogy a miniszterelnök bejusson oda.

A Lőcsei Laja vezette őket. Hősiesen. Olyanok ők, mint a régi vicc.

Egy partizán naplójából:

Első nap: Az ellenség elfoglalta állásainkat.

Második nap: Visszafoglaltuk állásainkat.

Harmadik nap: Az ellenség ismét elfoglalta állásainkat.

Negyedik nap: Jött a csősz, és mindenkit elzavart a p…csába...

Pont így történt most is. És így fog történni ezután is. El lesz zavarva a Lőcsei Laja meg a kis pöcsszerű csapata a p…csába.

És ez így helyes.