Karácsony megint lassabbnak bizonyult a sánta kutyánál

Milyen érdekes! A szüleimet ma regisztráltam 3. oltásra. Már holnapra tudtam nekik időpontot foglalni. Talán nem kellene a hangulatot kelteni, hanem inkább foglalkozni a dugókkal, a disznóóllal az Örs vezér terén és még sorolhatnám "TISZTELT FŐPOLGÁRMESTER ÚR"!!!

Sajnos megint nem igaz, amit írnak. Édesapámnak tegnap regisztráltam, ugyanis hallottam, hogy nem lehet, akkor nosza megpróbálom… Szerdán megy a 3. oltásra, kíváncsi vagyok, a két Pfizer után mit kap.

Nem tudom, miért kell hazudni, ma regisztráltam a 3. oltásra és szerdán megyek. Jó lenne, ha nem a hazugságok terjesztésével és a miniszterelnöki kampánnyal, hanem Budapesttel foglalkozna.

– csak néhány a számtalan kommentből, amely Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán olvasható. A közösségi médiában politizáló, a baloldal miniszterelnök-jelöltségére ácsingózó főpolgármester ugyanis azt állította: „Budapesten nem lehet harmadik oltásra regisztrálni, miközben ha nem is drámaian, de emelkedik az új fertőzöttek száma.”

(Borítókép forrása: MTI/Balogh Zoltán)

Fotó: Balogh Zoltán

A Párbeszéd társelnöke egyenesen ultimátumot is küldött a kormánynak: „Ajánlom, hogy gyorsan szedjék össze magukat, mert a harmadik oltás nem várhat a kormányváltásig, itt emberéletekről van szó.” Sőt, a baloldal jól bevált, keleti oltóanyagokat támadó taktikáját is bevetette, amikor arról írt: a kormányváltás után jóvátétellel tartoznak majd a kínai vakcina „áldozatainak”, és ígéretet tett arra, hogy visszaszerzik azt a rengeteg pénzt, „a magyarok vagyonát, amit az oltásra költöttek”.

Karácsony Gergely és a baloldal a pandémia kezdete óta politikai harcot folytat a kormány sikeres járványkezelése ellen. A Korózs Lajos által bemutatott álmentő hazugságaitól hosszú út vezetett az oltás- és keletivakcina-ellenességig.

„Szeretnénk megakadályozni, hogy a kínai vakcina kormányzati propagálása miatt még inkább csökkenjen az oltási hajlandóság” – hergeltek a baloldali politikusok a keleti oltóanyagok ellen a járvány harmadik hulláma alatt. Az oltóanyaggal kapcsolatban bírálták annak származását, előállítását, és a hatékonysága ellen is folyamatosan érveltek a baloldali politikusok. Karácsony Gergely egyik helyettese, a DK-s Gy. Németh Erzsébet még online sajtótájékoztatót is tartott, amelyben a Semmelweis Egyetem ezt cáfoló kutatása ellenére azt állította, hogy a főváros saját mérései alapján a kínai vakcina nem ad megfelelő védettséget. Ezzel párhuzamosan Karácsony Gergely a főváros antitestszűrő kampányát népszerűsítette a közösségi oldalán. A főpolgármester az első eredmények alapján kijelentette: a Sinopharmmal beoltottak védettsége nem elégséges. Bár azt is elismerte, hogy a minta nem reprezentatív, de a kínai vakcinával beoltott idősek negyede nincs biztonságban.

A bejegyzés kapcsán a kommentelők akkor sem kímélték a főpolgármestert.

„Akkor a tesztelt idősek háromnegyedénél a szükséges ellenanyagszint megvan. Ahhoz képest nem is olyan rossz az arány, hogy az lett mondva, hogy semmit nem ér a kínai vakcina” – utaltak vissza többen is a baloldal kínai vakcinát támadó korábbi nyilatkozataira.

„Nem csak antitestvédettség létezik… De azért keltsük a hangulatot…!” – fogalmazott egy másik kommentelő, aki a főváros antitestszűrő kampányára reagált.