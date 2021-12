Brenner Koloman: Aki a Jobbikot támadja, az a kormányváltást veszélyezteti

Az Országgyűlés jobbikos alelnöke szerint nem segíti az ellenzék ügyét, hogy Márki-Zay Péter árulókat emleget. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Brenner Koloman kifejtette: a Jobbik kiemelkedően sok pénzt ad a közös ellenzéki kampányra. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy Márki-Zay Péter – szintén az ATV-ben – kijelentette: ha a pártok nem tesznek be több pénzt a közös kampányba, akkor nem biztos, hogy ami most van, elég lesz a kampányidőszakra.

A Jobbikot külön is kiemelte, keveselli ugyanis azt a pénzt, amivel az ellenzéki párt hozzájárul a kampányhoz.

Brenner Koloman emlékeztetett rá, pártja egymilliárd forintnyi ÁSZ-bírságot fizetett be, még idén is utalták a részleteket. Ugyanakkor hangsúlyozta: a DK-val közösen a Jobbik sokkal több pénzt adott, mint a többi párt. Azt is hozzátette: a párt aktivistái és tagjai komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy az előválasztás második fordulója működhessen, annak ellenére, hogy a miniszterelnök-jelöltjük, Jakab Péter még az első fordulóban kiesett. A jobbikos politikus azt is kiemelte: pártjának felelőssége van abban, hogy 29 jelöltjük a legkeményebb vidéki választókerületekben megküzdjön a kormánypártok jelöltjeivel. Leszögezte: ha nem tudnak komoly erőforrásokat csoportosítani ezekbe a választókerületekbe, akkor nem lesz kormányváltás.

Aki ezek után a Jobbikot támadja, az a kormányváltást veszélyezteti

– fogalmazott Brenner Koloman, egyértelműen Márki-Zay Péternek üzenve. A közös miniszterelnök-jelölt több nyilatkozatában is arról beszélt, hogy az ellenzékben „árulók” vannak, akik a Fidesz érdekében tevékenykednek. A kérdésre, hogy az ilyen vádak után bíznak-e Márki-Zay Péterben, Brenner Koloman úgy fogalmazott:

Van bizalom a miniszterelnök-jelölt felé, de ezek a nyilatkozatok nyilvánvalóan nem segítik a kormányváltást.

A DK és a Jobbik nem támogatja Márki-Zay Péter törekvését, hogy egy hetedik frakció jöjjön létre. Brenner Koloman szerint jelen pillanatban sokkal fontosabb, hogy egyre több ellenzéki szavazó legyen, és ezért kell inkább közös erőfeszítéseket tenni. „A Jobbikon ez nem fog múlni” – mondta a politikus.

Az ATV műsorából az is kiderült, hogy az ellenzék a megfelelő pillanatban fog előállni az államfőjelöltjükkel. Minden pártnak van saját javaslata a jelölésre, még folynak az egyeztető tárgyalások. A Jobbik a közvetlen államfőválasztást tartaná megfelelőbbnek. Brenner Koloman kérdésre azt mondta: a Jobbik listáját a következő hetekben teszik nyilvánossá. A Momentum, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP ezt már megtette.

Borítókép: Brenner Koloman (Fotó: Kovács Tamás/MTI)