Közel 40 ezer gyermeket regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra

Eddig 38 ezren regisztráltak az 5-11 év közötti gyermekek oltására – tájékoztatott az Országos Oltási Munkacsoport vezetője a közmédiában, hangsúlyozva: a regisztráltak közül 16 ezren már időpontot is foglaltak.

György István közölte: a gyermekek oltása 77 olyan kórházban indult el, ahol gyermekgyógyászati ellátás is folyik, valamint a háziorvosoknál is igényelhető a Pfizer-vakcina. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára államtitkár továbbá jelezte azt is, hogy

a kórházakban időpontfoglalás és előzetes regisztráció is szükséges, mivel az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre.

Ugyanakkor az oltóanyagok folyamatosan, valószínűleg heti szállítmányok formájában érkeznek majd – tette hozzá.

Az első nagyobb adag vakcinaszállítmány a tegnapi nap folyamán érkezett Magyarországra, amely első körben 69 ezer 5-11 éves gyermek immunizálását teszi lehetővé. Az 5-11 éves korcsoportnak kifejlesztett Pfizer-vakcinával elsőként egy tíz éves kisfiút oltottak be a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben – tájékoztatott a kormány a hivatalos Facebook-oldalán.

A vakcinációt követően a kisfiú elmondta: az oltás kicsit csípett, de egyáltalán nem fájt, sőt utána sem érzett semmilyen kellemetlenséget.

Az 5-11 éves gyermekek oltása országosan a mai naptól vette kezdetét, ugyanakkor már december 8-a óta nyitva van a Vakcinainfó.gov.hu regisztrációs honlap, ahol a szülők a gyermek adataival és a regisztrációnál korábban még nem használt e-mail-címmel rögzíthetik a jelentkezést. A regisztráció csak abban az esetben érvényes, ha a gyermek már betöltötte az ötödik életévét, egy e-mail-címről pedig csak egy gyermeket lehet rögzíteni. A regisztrációt követően az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A vakcinákat a kórházi oltópontok mellett a házi gyermekorvosoknál és a vegyes praxisokban is igényelni lehet. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát.

Borítókép: Beoltják az első gyermeket Magyarországon az 5-11 éveseknek fejlesztett Pfizer-vakcinával (Fotó: Facebook, képernyőkép)