Tévesen azonosíthatták a tapolcai katasztrófa egyetlen túlélőjét

Elöljáróban le kell szögeznünk: a rendőrség nem nevezte meg a január 1-i, tapolcai vasúti átjáróban történt tragédia áldozatait a sajtónak. Ez egyébként sem gyakorlat a hatóság kommunikációjában. A négy halottat és az egyetlen túlélőt internetes portálok kísérelték meg azonosítani.

A baleset egyetlen túlélőjének édesanyja a mai napon – az Index szerint – ezt írta a világhálón:

A hatóságok tájékoztatása szerint gyermekem, Sz. Melani is az elhunytak között szerepelt

– olvasható a bejegyzésben, amelyből kiderült az is, Melanit a vércsoportja alapján sikerült azonosítani.

Az anya azt írja:

A felfoghatatlan tragédia utáni gyász közben, tegnap (január 3.) késő este rendőr nyomozók kerestek meg, és közölték, hogy az elhunytak azonosításakor tévedés történt, és nem a gyermekem, Melani halt meg! Őt jelenleg a szombathelyi kórházban kezelik!

– Felfoghatatlan és döbbenetes, amit érzek! Anyaként együtt érzek minden elhunyt szülővel és hozzátartozóval – zárta bejegyzését az anya.

A rendőrség a közleményében úgy fogalmazott, hogy közúti közlekedési baleset történt 2022. január 1-jén délelőtt Tapolca közigazgatási területén: a 7345-ös számú úton lévő vasúti átjáróban egy személygépkocsi és az ott közlekedő vonat összeütközött. Az autóban öten utaztak, közülük négyen meghaltak, egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Az első napi hírek szerint mind az öten meghaltak a balesetben, ám ezt később a túlélőt kezelő kórház főigazgatója helyesbítette.

Az eset kapcsán a sajtóban és a közösségi médiában tévesen jelent meg az a hír, hogy a négy elhunyt egyike Sz. M. csabrendeki lakos.

Ezzel szemben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon folyamatban lévő büntetőeljárásban eddig végrehajtott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a baleset egyetlen túlélője Sz. M., akit jelenleg is kórházban ápolnak. A január 1-jei balesetben két sümegi fiú, egy csabrendeki fiú és egy szintén csabrendeki lány hunyt el. Mindegyikőjük 18 és 20 év közötti volt.

A Sümegi Szó információi szerint a fiatalok Nemesgulácson töltötték a szilvesztert, másnap onnan indultak haza Sümegre és Csabrendekre. – A birtokunkba jutott rendőrségi információ szerint a sofőr vérében nem volt kimutatható alkohol és más bódító szer sem – írja a sümegi hírportál, hozzátéve:

az elsődleges rendőrségi szakértői vélemények alapján a balesetet nagy valószínűséggel figyelmetlenség okozhatta.

A helyi híroldal egyébként január 2-án – egy nappal azelőtt, hogy a rendőrök értesítették volna az édesanyát arról, hogy lánya él – a valóságnak megfelelően azt írta: „A 2022-es év első napjának délelőttjén a Kisapáti és Tapolca közötti vasúti átjáróban balesetet szenvedett csabrendeki és sümegi fiatalok, Sümegi Norbert, Iván Gergő, Gyalog Zoltán, Gyalog Dóra és Szerencse Melani (ő túlélte az ütközést...)…”

A Magyar Nemzet közlekedésrendészeti forrásokból arról értesült, hogy

a tapolcaihoz hasonlóan súlyos katasztrófák áldozatainak azonosítása, a körülmények (a járművek és a testek roncsolódása) miatt nem egy esetben rendkívüli feladat.

Előfordul, hogy a hozzátartozók sem tudják azonosítani szerettüket, és csak DNS- és/vagy vérvizsgálat eredményeként tudják megállapítani, hogy ki is az áldozat. Úgy tudjuk, a tapolcai balesetnél is ez történhetett. A túlélő édesanyja is arról számolt be, hogy vérvizsgálattal azonosították a lányát.

A Totalcar Mesterkurzus című rovatában Ezért történnek tragédiák az utakon címmel tanulságos, ám időnként sokkoló videót láthatunk. – Tizennyolc évnyi baleseti helyszínelői tapasztalat másfél órába sűrítve: ez Pintér József veszprémi főtörzszászlós élő előadásának mottója – írták a videóhoz, amiben egy olyan példát is ismertetnek, amikor csak öt nap után derült ki, hogy ki is az áldozat.

A videót a 34:55 perctől ajánljuk azoknak, akik nem értik, hogyan nem lehet felismerni valakit egy halálos közlekedési baleset után.