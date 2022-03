Közel 9 millió adag covid-vakcina áll rendelkezésre Magyarországon

A Koronavírus.gov.hu hétfő reggeli tájékoztatása szerint

az elmúlt három nap folyamán újabb 5839 koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 134, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

Ezekkel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma 1 829 928 főre, az elhunytak száma pedig 45 095 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 681 268 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 103 565 főre csökkent. Összesen 2061 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen.

A magas átoltottságnak is köszönhetően a járvány ötödik hulláma visszahúzódott Magyarországon.

A beoltottak száma 6,4 millió fő, akiknek a hatvan százaléka már a megerősítő, harmadik oltást is felvette, 239 ezren pedig már a negyedik dózist is igényelték.

A regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló folyamatosan nyitva van, az oltás felvétele továbbra is biztosított a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is. A kormány az Ukrajnából érkező menekülteknek is biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét.

Az oltási akciónapok márciusban is változatlanul minden csütörtökön, pénteken, és szombaton folytatódnak.

Jelenleg is több mint 8,9 millió adag oltóanyag áll még rendelkezésre, a vakcina hiánya tehát nem akadálya annak, hogy valaki felvegye az oltást.

A sikeres beszerzéseknek köszönhetően hazánk az arra rászoruló országoknak is tud segíteni vakcinaadományokkal. Eddig 18 országban már közel 5 millió adag oltóanyaggal segítettük a védekezést.

Borítókép: oltáshoz készítik elő a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinát a békéscsabai Réthy Pál kórházban (Fotó:MTI/Rosta Tibor)