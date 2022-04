Kinek a háborúja?

Hiába folynak a béketárgyalásnak nevezett diplomáciai egyeztetések az ukrán és az orosz fél között, továbbra is heves harcok dúlnak Ukrajnában, és a dezinformációs hadjárat közben azt sem tudhatjuk biztosan, sérült-e a csernobili atomszarkofág, vagy emelkedett-e a sugárzás mértéke. A február vége óta tartó háború humanitárius válságot okoz, elvándorlást, menekültáradatot az Ukrajnával szomszédos országokban. A katonai konfliktus következményeként az unió tagállamaiban már a világjárvány miatt tapasztalható energiadrágulás és infláció van, Hollandiában például négyszeresére nőtt a háztartások gázszámlája tavalyhoz képest, a benzin ára az egekbe szökött, az USA-dollár pedig az elmúlt negyven év legnagyobb inflációját szenvedi el. Nyugat-Európa bajban van, olyan mértékben emelkedtek az energiaárak az elmúlt hetekben, hogy sztrájkok, tüntetések indultak, jellemző lett a benzinlopás is. Hiába vezetnek be a kormányok ideiglenes energiaügyi támogatásokat, az elszabadult inflációt nem tudják féken tartani. Az élelmiszerhiány rövid időn belül szintén valós probléma lesz, hiszen

Ukrajna az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, illetve az unió gabona- és növényiolaj-importjának mintegy negyedét biztosítja, a kukoricának csaknem felét – a területén dúló háború így az egész világ élelmiszer-ellátására hatással van.

És ha mindez nem volna elég, az Oroszországgal szembeni szankciós hadviselés bumerángként csap vissza a világgazdaságra, hiszen az orosz energiahordozóktól való függést nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Amerika ugyan készséggel felajánlotta, hogy a vízen szállít majd cseppfolyósított földgázt (LNG) az uniónak – öt-hatszoros áron – ám még ha a tengereken lévő összes tankhajót összegyűjtenénk – más kérdés, hogy nem férnének be a kikötőkbe – , azzal az Európának legfeljebb egy hétre elegendő LNG-t hoznánk be, amit még külön visszagázosítani is kell speciális terminálokban, és ezekből, természetesen nincs elegendő. Most pedig, április 1-jétől életbe lép a rubelszabály:

Putyin aláírta azt a rendeletet, amely szerint az úgynevezett barátságtalan országoknak kötelező rubelben fizetniük az orosz gázért.

Vagyis az Oroszországgal szemben szankciókat alkalmazó, illetve Ukrajnát fegyverekkel támogató nyugati államok csak úgy tudnak hozzájutni az orosz energiához, ha rubelszámlákat nyitnak orosz bankokban, és azon keresztül bonyolítják a tranzakciókat. A moszkvai tájékoztatás szerint az elszámolás rendjét azért változtatják meg, mert az EU tagállamai a nemzetközi jogot megsértve befagyasztották a Bank Rosszii devizatartalékait. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a gázszállítás kérdésében nem fog jótékonykodni:

a meglévő szerződéseket a gáz rubelben történő fizetésének elmulasztása esetén leállítjuk.