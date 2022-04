„Nem mi változtunk meg, hanem a Nyugat”

A Mandineren megjelent beszámolóból kiderül, Orbán Balázs szerint nem mi változtunk, hanem a Nyugat. A 2010 óta ránk özönlő sok kritika miatt ugyan a kormány elgondolkodott, hogy mit ronthatott el, de

rájöttünk, hogy nem rontottunk el semmit, mi nem változtunk

– fogalmazott.

Orbán Balázs mindenkinek javasolja az ellenzéki szavazatszámlálók beszámolóit olvasgatni, amiben ugyan sok a sértegetés, de elismerik, hogy nem volt csalás, és kirajzolódik egy bukolikus, normális Magyarország képe, ahol barátságosak az emberek, főznek a vendégneke, rendezettek az utcák, templomba jár a falu. Ezekből a beszámolókból az derül ki, hogy

a falvakban és vidéki városokban ott van egy normális Magyarország, a magyar szellem, az élni akaró, identitásában nem elbizonytalanodott, igazodási pontokat jól látó világ. Ez a világ az, ami egységesen szavazott és mondott valamit arról, hogy merre menjen az ország. És ott van mögötte, hogy mi tart életben minket ezer éven át – fejtegette a miniszterhelyettes.

Mint mondta: az előző 150 évben azt a kritikát fogalmazták meg a nagy, nemzeti tömbpártokról, mint amilyen a dualizmus és a Horthy-éra idején irányította az országot, hogy nem volt demokratikus legitimációjuk. Főleg Bibó István mondta ezt. De most ez a legitimáció megvan, hisz soha ekkora felhatalmazása még politikai erőmnek nem volt a magyar történelemben – hívta fel a figyelmet a politikus.

Orbán Balázs feltette a kérdést: mi köthet össze minket, budapestieket és vidékieket ideológiamentesen? Azt válaszolta, hogy csináljunk egy szép, tiszta, dugómentes fővárost, és abból kijön a kétharmad.

Kifejtette azt is: a magyar parlamentáris rendszer hagyományosan polarizált, ilyen szempontból jobban hasonlít az angolszász világhoz, mint a konszenzusos némethez. A legsikeresebb időszakok a legkonfliktusosabbak voltak a parlamentben, a boldog békeidőkben lőttek egymásra a képviselők.

Jakab Pétert meg kellene ölelnem, hogy milyen államférfi, hogy csak krumplit hoz be, holott le is lőhetne

– jegyezte meg Orbán Balázs. Hozzátette: a társadalom mélyrétegeiben kellenek olyan ügyek, amelyek összekötnek társadalmi csoportokat. Ilyennek mindig kell lennie, a nemzetegyesítés érdekében. Szerinte ezek közé sorolható a migráció kérdése, az LMBTQ-kérdéskör, valamint a „segély helyett munka” elve is. A fontos az, hogy a társadalmi szövetek ne szétszakadjanak, hanem sűrűbbre fonódjanak.

Budapesttel kapcsolatban még megjegyezte: nemzetközi trend, hogy a nagyvárosokban élők életmód szempontjából közelebb érzik magukat a liberális pártokat, hacsak nincs olyan ajánlatuk a jobboldali pártoknak, ami ezt felülírja. „Szerintem nekünk volt ilyen ajánlatunk.”

Rámutatott: a budapestiek a legnagyobb haszonélvezői az adórendszernek és minden más társadalompolitikai intézkedésnek. Szóval az, hogy az ellenzékre szavaztak, nem racionális, hanem emocionális reakció.

– A baloldal Budapesten sok pozícióhoz jutott, és van összehasonlítási alapunk. A Fidesz–KDNP sosem volt még ilyen erős Budapesten, 2010-ben is gyengébb volt, csak más volt az ellenzéki konstelláció – mutatott rá Orbán Balázs, aki végezetül megjegyezte: Magyarország megvédése fontos csatatere a világban zajló kulturális háborúnak, amiben vannak valódi szövetségeseink.

Azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz–KDNP nyerte meg vagy az ellenzék veszítette el a választást, Mráz Ágoston elmondta, a Fidesz jobban szerepelt, mint 2018-ban. A Nézőpont Intézet vezetője szerint egyedülálló a szavazatszám is, amit kapott, amivel a Fidesz saját magát is megverte. 2010-ben 2,7 millió ember szavazott rá, most több. Az ellenzék súlyosan elveszítette a választást, még a kétmillió szavazót sem érték el.

Halkó Petra úgy fogalmazott, amit a nemzeti jobboldal, a kormánypártok csináltak, annak nincs alternatívája belföldön, sem EU-s szinten, s szinte már világpolitikai szinten sem. Tőlünk másolnak politikákat. Azt kellett volna talán csinálnia az ellenzéknek, hogy tartja a tétet, és rálicitál. De

a minimumkövetelményeket sem teljesítették, és még a hazájukat is elárulták

– mondta a Századvég elemzője.

Mráz Ágoston rámutatott: a túlnyomó többséget meglepte a kétharmad. Mint mondta, megkérdezték egy felmérésben, hogy az eredmény tükrében ki változtatná meg a szavazatát, és pusztán 2-3 százalék válaszolta azt, hogy igen. Azaz

a belvárosi liberálisok alapvetése, hogy sokan nem örülnek a kétharmadnak, nem igaz.

Kifejtette, a Fidesznek nagyon jó a belső egysége, ennek a teljes ellentéte a baloldali összefogás. A Fidesz jólszervezettségének a záloga Orbán Viktor, a választást Orbán Viktor nyerte meg a Fidesznek. A választási eredmények ugyanis kísértetiesen hasonlítottak a miniszterelnök támogatottsági adataira. Persze rengeteg támadást kap és fog is kapni, az energia most is meglesz az ellenzékben. De Orbán Viktornak mindig sikerül alkalmazkodó politikát csinálnia. Emellett komoly, egységes politikai közösséget épített fel, és az előző 12 év gazdaságilag is rendkívül sikeres kormányzás volt, növekedett az életszínvonal. – Amíg Orbánnak megmarad a 60 százalékos, Európa-szerte egyedülálló népszerűsége és a rugalmassága, addig a Fidesz tartós kormányzására van esély – fejtette ki a Nézőpont Intézet igazgatója.

Halkó Petra arra számít, hogy fokozódnak a nemzetközi támadások. Térségünknek ugyanis jelentős szerepe van a nagyhatalmi játszmákban. Egyre inkább érződik az EU-n Amerika hatása, az amerikanizáció. Amíg szembemegyünk a nyugati liberális mainstreammel, addig minden lehetséges eszközzel támadni fognak minket.

Jó példa a jogállamisági mechanizmus, amely egy mesterségesen létrehozott politikai eszköz. Ha valóban arra használnák, amire kell, a pénzügyi érdekek védelmére, akkor nem ellenünk használnák. A jogállamisági mechanizmus a politikai kényszerítés eszköze

– mutatott rá a századvéges elemző.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Kurucz Árpád)