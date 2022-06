A sorozatos zavarkeltő bombariadók külföldről érkezhetnek

T. Zoltán gyors azonosítása és elfogása azt az eddig hivatalosan nem közölt tényt is erősíti, hogy a sorozatos bombariadók mögött külföldi elkövetők lehetnek, akiknek azonosítása és elfogása bonyolult és hosszadalmas. Azt tényként fogadhatjuk el, hogy az áprilisban és napjainkban tömegesen elrendelt bombariadók nyomozásában a magyar rendőrség nem maradt egyedül: a szerb rendőrség a belügyminiszterük bejelentése szerint – egy sor más ország mellett – együttműködik a magyar hatósággal is a nyomozásban.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a szerb hatóságok mellett mi is együttműködünk az Europollal, az Interpollal, valamint az érintett országok rendőri és ügyészi hivatalaival, azaz a lengyel, a szlovén, a horvát, a macedón, az iráni és az ukrán nyomozó hatóságokkal.

Szerbia támadás alatt

Szerbia egyébként szerdán is sorozatos bombariadókra ébred. Több mint kétszáz belgrádi iskolában volt bombariadó szerda reggel, a tanítást elhalasztották, a rendőrség átvizsgálja az épületeket. Az MTI belgrádi jelentése szerint az utóbbi hónapokban több mint ezer bejelentés érkezett robbanószerkezetekről, eddig minden fenyegetés hamisnak bizonyult. Korábban iskolákat, kormányzati épületeket, hidakat és idegenforgalmi látványosságokat fenyegettek meg, szerdán első esetben egy óvodába is érkezett riasztás.

A mai szerbiai eset azért különbözik az előzőektől, mert a fenyegetés küldője azt állította levelében, hogy elkövetett három gyilkosságot, valamint azt írta: nincs már semmim, de fegyverem van.Alekszandar Vulin belügyminiszter május közepén egy televíziós interjúban arról beszélt: a hamis riasztások célja, hogy Szerbiát nyomás alatt tartsák. Azt akarják elérni, hogy Szerbia „ne dönthessen önállóan, hanem nyomás alatt és félelemből hozzon döntést”, és vezessen be szankciókat Oroszország ellen. Mint mondta, minden fenyegetés azzal kezdődik, hogy „amiért nem szankcionáltátok Oroszországot, ezt meg ezt tesszük majd veletek”. A szerdai fenyegető levélben nem esett szó Oroszországról.

A szerb belügyminisztérium az utóbbi néhány héten több mint húsz külföldi e-mail-címet azonosított, ahonnan a fenyegetések érkeztek, illetve azokat az embereket is azonosította, akik szerbiai címről küldtek hamis riasztást.

Borítókép: A tűzszerészek robbanóanyagkereső kutyákkal dolgoznak (Fotó: Zsaru Magazin/Sebestyén Jenő)