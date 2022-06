Ismét bombariadó volt több fővárosi gyógyfürdőben és strandon

Ismét sorozatos bombariadók zavarták meg a főváros életét kedden. Ezúttal a külföldiek által is kedvelt gyógy- és strandfürdőket érte fenyegetés telefonon.

A Széchenyi, a Rudas és a Lukács gyógyfürdő mellett a Paskál strandfürdőt is ki kellett üríteni, miután egy-egy férfihang bejelentette, hogy ott bomba fog robbanni.

A vonatkozó törvények szerint ilyenkor nincs mérlegelési lehetőség, mindenkinek el kell hagynia a veszélyeztetett területet, azaz nemcsak az épületeket és a medencéket, hanem a zöldfelületeket vagy éppen a napozókat is. Ezúttal is ez történt: a személyzet a riadó bejelentése után azonnal kiterelte a vendégeket, és a személyzet tagjai is az utcán várakoztak, amíg a robbanóanyag-kereső kutyákkal érkező rendőr tűzszerészek át nem vizsgálták a fürdők teljes területét. Ezúttal sem találtak pokolgépet vagy más robbanóeszközt.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés miatt indított büntetőeljárást, és a keddi eseteket együtt kezelik a korábbi tömeges esetek vizsgálatával. Mint arról beszámoltunk, áprilisban is sorozatos bombariadók voltak a fővárosban, valamint az ország nagyobb településein. Akkor is célkeresztben voltak a gyógyfürdők és a strandok, valamint a plázák, a vasúti és buszpályaudvarok.