Adományokból Kapaszkodó

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó kampánya során több mint 51 ezer hívás/sms érkezett a 1353-as adományvonalra, amiből közel tizenhárommillió forint, online, csekken illetve átutalással pedig több mint hétmillió forint érkezett. Egy üzletláncnál kuponokat lehetett vásárolni, ezekből huszonegymillió forint gyűlt össze. A felajánlások összértéke így több mint negyvenmillió forint.

A Nyújtsunk együtt kapaszkodót! mottóval meghirdetett adománygyűjtés mellé idén is számos híresség állt. A különböző figyelemfelhívó rendezvényeken, illetve gyermekprogramokon részt vett, vagy a kampányba egyéb módon önkéntesként bekapcsolódott Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Wolf Kati énekes, Mezei Léda színésznő és Rátonyi Kriszta műsorvezető.

Élménydús gyermeknapi programok és figyelemfelhívó akciók országszerte

A kampány időszakában az Ökumenikus Segélyszervezet gyermekeket segítő központjai vidám közösségi programokkal készültek az idei gyermeknapra. Orosházán, Szolnokon, Olaszliszkán, Kaposváron és számos további helyszínen szerveztek játékos foglalkozásokat a rászorulóknak. Az egyik ilyen, legtöbb résztvevőt vonzó programra Budapesten került sor május 27-én, ahol a segélyszervezet olaszliszkai, miskolci, kaposvári, felsődobszai, vizsolyi és boldogkőújfalui intézményeiből érkező osztályok tölthettek el egy felhőtlen napot a Magyar Zene Házában és a Városligeti Műjégpályához tartozó csónakázótón.

Az Ökumenikus Segélyszervezet május 29-én női futógálát is rendezett, ahol míg a gyerekek önfeledten játszottak, szüleik megismerhették és támogathatták is a szervezet Kapaszkodó programját. A figyelemfelhívó akcióban ismert közéleti személyiségek is részt vettek, akik a 2,5 km-es egyéni versenyben 1353 – Ne csak szurkolj, segíts! feliratú futómezben álltak rajthoz.

A figyelemfelhívás célját szolgálta a június 11-én Kastélyosdombón idén újra megszervezett jótékonysági családi sportnap is. A biciklivel, illetve futóként résztvevők a barcsi szabadstrandról indultak Kastélyosdombóra, az Ökumenikus Segélyszervezet gyermektáborának helyszínére, ahol hatalmas élőképben formálták meg az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonalának számait.

Gáncs Kristóf a kampányt értékelve köszönetet mondott minden magánadományozóknak és vállalati partnernek.

A világunkat átszövő humanitárius krízisek, katasztrófák károsultjainak támogatása mellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy azokra is ráirányítsuk a figyelmet, akik Magyarországon szorulnak rá a támogatásunkra. Azért hirdettünk összefogást, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeknek nyújthassunk kapaszkodót a felzárkózáshoz. Köszönjük, hogy felhívásunkat a háború »zajában« is ilyen sokan meghallották – emelte ki a kommunikációs igazgató.



Indulnak a táborok – folytatódnak az egész éves felzárkóztató programok

Míg a tanév ideje alatt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását és fejlesztését segítették az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának munkatársai, a Kapaszkodó programjával a nyárra is gondol a karitatív szervezet. Júliustól számos nyári tábort szerveznek országszerte több helyszínen, ahol a kikapcsolódás és a nyaralást mellett nagy hangsúlyt helyeznek a fejlesztésre, felzárkózásra is. A napközis és bentlakásos formában szervezett táborokban több száz nehéz sorsú gyermek vesz részt.

A szervezet Somogy megyei Kastélyosdombón található Esélytáborában többek között sport-, digitalizáció- és fenntarthatóságtematikájú bentlakásos táborokat, több intézményében pedig napközis élmény- és fejlesztőheteket szerveznek a munkatársak. Az Ökumenikus Segélyszervezet célja, hogy esélyt adjon a rászoruló gyermekeknek hátrányaik ledolgozására és segítse őket abban, hogy élményekkel feltöltődve, egyenlő esélyekkel kezdhessék az iskolát szeptemberben. Év közben pedig összesen több mint háromezer nehéz körülmények között élő gyermekkel foglalkoznak rendszeresen.

A segélyszervezet biztos kezdet gyermekházaiban már a születéstől segítik a legkisebbek egészséges fejlődését, a hátrányok kialakulásának megelőzését. Tanoda programjában és Jelenlét pontjain a gyermekek pedagógusoktól és fejlesztő szakemberektől kapnak segítséget a hátrányaik ledolgozásához, amiben digitális, modern eszközök is segítik őket. Bentlakásos és napközis táboraiban az élmények mellett a lemaradások behozására, a játékos gyerekfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezet szakemberei. Átmeneti otthonaiban a munkatársak mindent megtesznek, hogy a gyerekek megtapasztalhassák az otthon biztonságát és családjukkal együtt esélyt kaphassanak a továbblépésre. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja a nélkülöző családok és gyermekek tízezreit támogatja egész évben élelmiszerrel, ruhával, tanszerrel.

