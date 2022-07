Így érinti a családi kasszát a rezsicsökkentés racionalizálása

Hogyan alakulnak az energiaárak a világpiacon?

Fotó: Mandiner

A villamos energia tőzsdei havi átlagárát a HUPX közli EUR/kWh-ban, ennek a Ft/kWh-ra átszámolt adatát mutatja a fenti grafikon. Elfogadható ezt tekinteni a szolgáltató maximális beszerzési árának.

Látható, hogy tavalyi év első fél évében még 20 Ft/kWh körüli havi átlagáron lehetett vásárolni áramot, majd a második fél évben már jelentős emelkedést mutatott az ár, decemberre elérte a 90 Ft/kWh-t, ami idén év elején csökkent.

A háború kitörésétől március első hetéig egy robbanásszerű emelkedést tapasztalhattunk,

de március közepére már érzékelhető volt a korrekció.

Áprilisban így 70 Ft/kWh körül volt a villamos energia havi átlagos ára. Apró megjegyzés, hogy például április 11-én 36 Ft/kWh körül is járt a napi átlagár. Mint ahogy az a grafikonon is látszik, innentől a havi átlagár folyamatosan és gyorsuló tendenciát mutatva emelkedett. Míg április és június között a napi átlagárak 40–100 Ft/kWh között mozogtak, addigra – a cikk írásának napján – már 171 Ft/kWh-nál is magasabban jár, s nincs reális esélye annak, hogy vissza fog térni belátható időn belül a 40–100 Ft/kWh szintre.

Fotó: Mandiner

A gáz holland tőzsdei árát szokták mérvadónak tekinteni a világpiaci ár meghatározásakor. A fenti grafikonon EUR/MWh-ban látjuk az elmúlt évek változásait. A legfrissebb, július 14-i ár 175,03 EUR/MWh, ami 694,8 Ft/m³-nek felel meg. Tavaly májusig még 25 EUR/MWh (azaz 87 Ft/m³) alatti árakkal kalkulálhattunk, még egy hónapja, június 8-án is csupán 79,41 EUR/MWh (300 Ft/m³) volt a tőzsdei ár.

Az utolsó hónapban hatalmas emelkedés történt ezen a piacon is, és sajnos a gáz esetében sincs semmi esély arra, hogy vissza tud térni az árszint az egy hónappal korábbira.

Miért most kellett változtatni?

A tőzsdei árak előbb bemutatott utolsó havi robbanásszerű emelkedése miatt nem igazán lehetett tovább halogatni a rezsicsökkentési limit bevezetését. A választási kampányban márciusban ekkora robbanásra nem számított még senki.

Az utolsó hónapban gyakorlatilag megduplázódott a napi átlagár.

Ez biztosan állítható, hogy a úgynevezett „fekete hattyú” hatás eredménye. (Lásd: Nassim Nicholas Taleb: A fekete hattyú – avagy a legváratlanabb hatás)

A tavaszi árszintet hogyan tudta volna kezelni Magyarország? A gáz esetén a hosszú távú orosz gázmegállapodás adott volna alapot rá, az áram esetén pedig Paks, hiszen Paks a rezsicsökkentett ár alatt, 11-12 forintos önköltségi áron tud áramot termelni.

Egyértelmű, hogy aki a paksi beruházást támadja, az a rezsicsökkentést kívánja megszüntetni. Paks azonban nem tudja az ország teljes áramszükségletét megtermelni, nélkülözhetetlen sajnos drágább áramot is használnunk. Ebből a szempontból további terhet jelent a tény, ami egyébként inkább siker, mint teher, hogy folyamatosan és ütemesen bővül a gazdaságunk, és ezzel együtt az energiaszükségletünk is.

Miért így változtattak?

Nem kételkedem abban, hogy mindenkinek van javaslata, amivel igazságosabban is meg lehetett volna oldani a szabályozók változtatását. Nézzük meg, hogy jelen tudásunk szerint mi marad meg az eddigi előnyökből, s vajon mekkora teher várható:

1. A megmaradó előnyök:

Áram: Éves 2523 kWh (ami havi 210 kWh-nak felel meg) fogyasztás esetén marad a 2015 óta fennálló régi, a KSH szerint 36,6 Ft/kWh-os ár, ami havonta körülbelül 7750 forint (évente 98 ezer forint) költséget jelent a családnak.

Gáz: Éves 1729 m³ (ami havi 144 m³-nek felel meg) fogyasztás esetén marad a szintén 2015 óta fennálló régi, a KSH szerinti 101 Ft/m³-es ár, ami a Kormányinfón elhangzottak szerint havonta körülbelül 15 833 forint (évente 190 ezer forint). Nagycsaládosoknál a limit a harmadiktól minden további gyermek után emelkedik, éves szinten 600 köbméterrel.

Ismét emlékeztetek mindenkit, hogy 2012-ben ugyanezekért a mennyiségekért harmadával többet kellett fizetnünk!

A hírekből azt még nem ismerjük pontosan, hogy a limit havonta értendő vagy éves szinten egyben számolják az egyes hónapok különböző fogyasztását.

Nem tudjuk azt sem, hogy a piaci árat hogyan állapítja meg a szolgáltató. Ha a fent ismertetett tőzsdei ár lenne a piaci ár is, akkor a gáz esetében köbméterenként közel 600 forintos megtakarítást jelentene, ami a fenti átlagfogyasztással számolva éves szinten több mint egymillió forint. Áram esetében a legfrissebb tőzsdeadattal számolva a megtakarítás 158,75 Ft/kWh, ami éves szinten négyszázezer forintot meghaladó érték.

2. A várható pluszköltség:

Először is szögezzük le, hogy pluszköltsége annak lehet, aki már most is a limit felett fogyaszt, és augusztusig nem is tudja takarékosabb megoldásokra cserélni az eszközeit.

Továbbá nem ismerjük, hogy milyen módon kell megállapítani a szolgáltatóknak a piaci árat. (Érdemes emlékezni arra, hogy amíg a szolgáltatók külföldi kézben voltak, akkor az áram és a gáz árával együtt szinte minden alkalommal emelték az alapdíjaikat és a rendszerhasználati díjaikat is, többnyire indokolatlanul.)

Áram: a limit feletti fogyasztásra – jelen tudásunk szerint – számolhatunk maximum 160 Ft/kWh emelkedést az ősszel.

Gáz: a limit feletti fogyasztásra számolva köbméterenként – jelen tudásunk szerint – maximum 600 forint pluszdíjjal kalkulálhatunk az ősszel.

Fekete hattyú jött, váratlan feladatot kaptunk, tudom, de nagyon remélem, hogy a családi költségvetések átgondolása után meg fogjuk találni azokat az észszerűsítéseket, amikkel

a háború szomszédságában is értelmes életet tudunk élni, még ebben a nehéz időszakban is.

A járvány kitörésekor nagyon gyorsan rákényszerültünk az innovatív megoldások bevezetésére, használatára. Most a szomszédban zajló háború és az arra válaszul adott szankciók késztetnek hasonló gyors változtatásokra. Nagyon jó lett volna kimaradni ebből!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)