Maradnak a felhők és a mérsékelt nyári hőmérséklet

A délelőtti óráktól egyre többfelé szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt - a Nyugat-Dunántúlon már több órára - a nap. A középső és keleti tájakon ugyanakkor délutántól gyakran lesz erősen felhős az ég. Délelőttig főleg a Dél-Dunántúlon még előfordulhat gyenge eső, majd elszórtan várható zápor, zivatar, délután a Duna vonalának tágabb környezetében, valamint az Északi-középhegységben. Az északi, északnyugati szelet főleg a Dunántúlon erős, annak nyugati részein viharos lökések kísérik, de zivatarban is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között valószínű. Késő estére többnyire 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: MET.hu

A Dunántúlon csökken a felhőzet, ott a legtöbb helyen kiderül, míg a Dunától keletre nagyobbrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ez utóbbi területeken hajnaltól számíthatunk érdemi felhőzet-csökkenésre. A Dunától keletre várhatók elszórtan további záporok, zivatarok, majd hajnalra mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg.hu orvosmeteorológia előrejelzésében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)