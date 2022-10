Enyhén felhős, kellemes őszi idő várható

A délelőtti óráktól egyre többfelé szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt – a Nyugat-Dunántúlon már több órára – a nap. A középső és keleti tájakon ugyanakkor délutántól gyakran lesz erősen felhős az ég. Délelőttig főleg a Dél-Dunántúlon még előfordulhat gyenge eső, majd elszórtan várható zápor, zivatar, délután a Duna vonalának tágabb környezetében, valamint az Északi-középhegységben. Az északi, északnyugati szelet főleg a Dunántúlon erős, annak nyugati részein viharos lökések kísérik, de zivatarban is viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között valószínű. Késő estére többnyire 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: MET.hu

A gomolyfelhők többnyire összeesnek, de azért maradhatnak erősebben felhős körzetek is, főleg a déli, és dunántúli tájakon. Az északkeleti harmadban kevesebb lesz a felhő, ott derült területek is lehetnek. Késő estétől nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk. Hajnalban pára- és ködfoltok képződnek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de az északi szélvédett, kevésbé felhős völgyekben kissé hidegebb is lehet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás továbbra sem terheli szervezetünket. Napközben több-kevesebb napsütésre, kellemes őszi időre számíthatunk. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Amennyiben mégis jelentősebb egészségügyi panaszokat észlelnek magukon, keressék fel a háziorvosukat, mert a rossz közérzet, betegség hátterében valószínűleg nem az időjárás áll – olvasható a Köpönyeg.hu orvosmeteorológia előrejelzésében.

Borítókép: Illusztráció. A drónnal készített felvételen ködös táj a Nógrád megyei Cered közelében 2022. október 8-án (Fotó: MTI/Komka Péter)