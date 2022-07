Dömötör Csaba: Nem hagyjuk, hogy Budapest is a baloldali kudarcpolitika áldozata legyen

Továbbra is a dugódíj mielőbbi bevezetését sürgeti az LMP. A párt képviselője, Bakos Bernadett napirend előtti felszólalásban bírálta a kormány álláspontját, miszerint nem akarja nevelni az embereket, nem akarja megmondani nekik, milyen életformát válasszanak, autózzanak, biciklizzenek vagy gyalogosan közlekedjenek.

Szerinte a kormány nemhogy nem segít a forgalomcsökkentésben, de még súlyosbítja is a helyzetet például a lakástámogatási politikájával.

– Ennek következtében lassan Tárnokig, Monorig faltól falig épülnek be a Pest megyei települések – méltatlankodott az LMP-s politikus, aki bírálta azt is, hogy az agglomerációban gombamód szaporodnak a logisztikai központok is, amik rontják az ott élők életszínvonalát. – Mi abban hiszünk, hogy a vár nem az autóké, hanem az embereké – hangoztatta Bakos Bernadett.

– A baloldal támadja a jól működő otthonteremtési programot. Mi a magyarok saját tulajdonát részesítjük előnyben, míg a baloldal bérlakásokban gondolkodik– reagált válaszában Dömötör Csaba, megjegyezve, hogy a baloldal osztályharcos megközelítésben hangolja egymás ellen az autósokat és a másként közlekedőket.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: nagyon nem jó irány, hogy a háborús infláció korában a baloldal újabb és újabb terhet tenne az emberekre. Emelik a parkolási díjakat, dugódíjat követelnek, amit csak súlyosbít, hogy nem kérték ki az érintettek véleményét – tette hozzá.

– Ha szeretnének valamit tenni Budapest élhetőségéért, akkor győzzék meg a főpolgármesterüket, hogy álljon végre sarkára és számolja fel azt a közlekedési káoszt, amit okozott, és ami az ő cselekvőképtelenségének az első számú következménye– fogalmazott Dömötör Csaba.

Szerinte jól jellemzi a helyzetet, hogy a napokban nyílt egy fővárosi költségvetésről szóló plakátkiállítás. – Ha ezeken a valóságot ábrázolnák, akkor szerepelne rajtuk háromezer leszerelt kuka és a nyomukban hagyott szeméttenger, a romló hajléktalanhelyzet, a rosszul szervezett építkezések miatti végtelen autósorok, és a meglepő nyomvonalon haladó bicikliutak – sorolta az államtitkár.

– Három év eltelt, és ha a Városházán múlt volna, Budapest egy tapodtat sem ment volna előre, karácsonyi pangás lett volna a sorsa. Ugyanakkor bármekkora is a baloldali összevisszaság, nem fogjuk engedni, hogy Budapest is a baloldali kudarcpolitika áldozata legyen

– zárta szavait Dömötör Csaba.