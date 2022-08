A háború következményeire fókuszál a Mészáros Alapítvány VI. Konferenciája

A Mészáros Alapítványt 2016-ban hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az alapítvány működésének indulása óta eltelt hat év alatt több mint ezer diák kapott ösztöndíjat csaknem 600 millió forint értékben. A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vesznek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon.

A kétnapos konferencia tematikáját idén az orosz–ukrán konfliktus határozza meg, ennek biztonságpolitikai, gazdasági, társadalmi és kulturális következményeiről lesz szó neves közéleti emberek részvételével, de szó lesz az egymást követő válságok hazai turisztika és gasztronómiai hatásairól is.

A konferencián többek között előadást tart Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is. Az előadásokat követően vitákat is rendeznek az egyes témakörökben: az információs hadviselés formáiról rendezett kerekasztal-beszélgetésen részt vesz többek között Krasznay Csaba, a Kiberbiztonsági Kutatóintézet igazgatója és Rácz András Oroszország-szakérő, a Kurzus vagy identitásépítés a magyar kultúrában? című vitafórumon pedig részt vesz mások mellett Káel Csaba mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház főigazgatója – ismerteti közleményében a Pro Filii Alapítvány.

Az ösztöndíjasok minden évben beszámolnak tanulmányi és egyéb egyetemi tevékenységeikről, év végén egy tanulmányt is be kell adniuk. A 2021-2022-es tanévben mintegy 164 ilyen dolgozat született. A legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön díjazásban részesülnek. A konferencián kilenc diákeladó is felszólal, akik a többi között a digitalizáció hatékonyságot javító alkalmazásáról, vidékfejlesztési lehetőségekről, illetve energiahatékonyságról adnak elő. A Mészáros Alapítvány küldetése a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy érdemi segítséget nyújtson a pályakezdőknek. Ennek érdekében elősegíti a munkaadók és a leendő munkavállalók közti kapcsolatteremtést a tanulmányok során és azt követően is – olvasható a közleményben.

Borítókép: Kelemen Beatrix Csilla, a Mészáros Alapítvány elnöke beszédet mond a Mészáros Alapítvány V. Konferenciáján az egerszalóki Saliris Resort Spa & Konferencia Hotelben 2021. augusztus 27-én (Fotó: MTI/Komka Péter)