Nagy szükség van a feltöltődésre

Babakocsik sorakoznak az étterem előtt, az asztaloknál ülve mezítlábas gyerekek várják, hogy végre elinduljon a nap. A Hunguest Hotels zalakarosi szállodájában vagyunk, ahol a Mészáros-csoport jóvoltából jelenleg tíz család pihenhet. – Négy napja vagyunk itt, de mintha új ember lennék – mondja sóhajtva Dajka-Durr Katalin, aki öt gyermekével együtt érkezett Zalakarosra.

Érd mellől jöttünk, a járvány és a mostani gazdasági helyzet miatt nem tudtuk volna megoldani a pihenést – teszi hozzá. Mint mondja, az elmúlt néhány év nekik sem volt egyszerű, anyagilag és lelkileg is kimerítette őket.

A nyaralóknak szerencséjük van, eddig minden nap szép idő volt, mind­össze péntek reggelre lett kicsit borúsabb az ég. Ám amíg felmelegszik az idő a fürdéshez vagy jön egy nyári zivatar, addig sem unatkoznak a kicsik: az ugrálóvár, a pingpongasztal és a hatalmas játszótér segít elütni az időt. Az itt töltött néhány nap a házastársaknak is segít, hogy újra egymásra találjanak.

Nem is emlékszem, mikor volt olyan utoljára, hogy a férjemmel kettesben lehettem és csak úgy „vagyunk”. Tegnap este viszont, altatás után – amíg a nagyok vigyáztak a kicsik álmára – elmentünk sétálni. Fantasztikus volt! Nagy szükségünk volt erre a néhány napra és a lopott pillanatokra – avat be a nagycsaládos anyuka, amíg a strandoláshoz szükséges felszerelést és mind az öt gyermeket egybegyűjti.

Az elmúlt években több mint hatezer egyszülős és nagycsalád nyaralhatott térítésmentesen a Mészáros-csoport támogatásával. Idén ismét több ezren pihenhetnek, a július elejétől szeptemberig tartó időszakban mintegy 3200 egyszülős és nagycsaládos nyaralhat öt éjszakás turnusokban a zalakarosi Hunguest Hotels Freyában és a Balatontourist füredi és révfülöpi kempingjeinek mobil- és üdülőházaiban. A félpanziós üdültetés kétszázmillió forintos költségét a Pro Filii Alapítvány állja.

Különösen fontos, hogy az idei évben azok a családok is el tudjanak menni pihenni, amelyek egyébként ezt nem tehetik meg. A közvetlen szomszédban zajló háború, az aszályos időszak és az ajtónkon kopogtató pandémia hatodik hulláma miatt mindennél fontosabb, hogy a rászoruló szülők és gyermekeik minőségi időt töltsenek együtt és feltöltődjenek – fogalmaz Tóth Krisztina, a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatója.

A rászorulók nyaralásának megszervezésében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és az Egyszülős Központ segített. A szálláshelyekre a két szervezet honlapján közzétett űrlap beküldésével lehetett jelentkezni. Mindkét közhasznú szervezet egy jelképes, ezerforintos hozzájárulást kért családonként az üdültetésben részt vevőktől.

Kevesen tudják, hogy ebben az országban háromszázezer olyan család él, ahol vagy az édesapa, vagy édesanya hiányzik. Ezekben a családokban félmillió gyermeket nevelnek és több mint ötven százalékuk nehéz anyagi körülmények között élt már akkor is, amikor nem ezeket a nehéz időket éltük. Amikor nehéz helyzetbe kerül egy család, a pihenés, az üdülés az első, ami kimarad az életükből. Három éve, amikor először ajánlotta fel a Mészáros-csoport, mintegy 1500 egyszülős gyermek mehetett el nyaralni, ez pedig már a harmadik év és 15 ezer azoknak a száma, akik együtt tudtak tölteni néhány napot – mondja Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője.

Sok családnak az idei az első közös nyaralása, a rászorulók jelentős része pedig még sosem látta a Balaton partját. – Hatalmas segítség, hogy a gazdasági válság közepette van, aki támogatja, hogy a családok erőre kapjanak lelkileg és testileg, és néhány napig megfeledkezzenek mindenről. A hatszoros túljelentkezést tekintve nem lehetett egyszerű dolga a NOE-nak kiválasztás során. Ebből is látszik, hogy sokak számára van szükség ezekre a pillanatokra, a közös élményekre – fogalmaz Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, kiemelve, hogy a kiválasztáskor éppen ezért igyekeztek figyelembe venni azt is, hogy olyan családok kaphassák a lehetőséget, amelyeknek eddig nem volt módjuk kilépni a hétköznapokból és sosem jártak még a Balaton környékén.

