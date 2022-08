Bizalmas rendőrségi iratok kerülhettek a magyar drogbáróhoz, az ügyészség nyomoz

A Blikk szerint elfogásával egy napon a montenegrói rendőrök lefoglaltak egy adag marihuánaszállítmányt is, amit koronavírus elleni vakcina dobozába rejtettek el. A férfit – akit egyesek a montenegrói kábítószer-maffiához is kötnek – júniusban szállították Budapestre, azóta is börtönben van.

Grubacs Igorról tavaly egyébként a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi igazgatója, Opauszki András is úgy nyilatkozott, hogy a férfi befolyásos tagja a magyar alvilágnak, rengeteg kábítószer behozataláért felelős, nagy hálózatot üzemeltetett, de nagy csapást mértek az utóbbi időkben a szervezetére.

A Mediaworks–Hírcentrum értesülései szerint az alapügy nyomozásáról tavaly ősszel különítették el azt a szálat, ami Grubacs esetleges rendőri kapcsolatait igazolhatja, így azzal összefüggésben csak az ügyészség nyomozhat. Úgy tudjuk, még a budapesti razziák során kerültek a hatóságokhoz olyan – Grubaccsal kapcsolatos – rendőrségi iratok és vallomások, amiket a drogbáró hagyott hátra menekülés közben.

Kérdésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség annyit válaszolt, hogy az ügyben az alárendeltségébe tartozó Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomoz ismeretlen tettes ellen, ám több adatot a büntetőeljárás eredményességére tekintettel nem közölhetnek. Információink szerint az eljárás elején az is felmerült, hogy a rendőrségi iratok nem hitelesek és valakik „megszerkesztett” vallomásokkal próbálták zsarolni a férfit.

Borítókép: Az angyalföldi mélygarázsban összesen 22 kilogramm marihuánát találtak a két kereskedőn rajtaütő nyomozók (Fotó: NNI/Rendőrség)