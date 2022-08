Rekordgyorsasággal gyűjtötte össze a Fidesz az ajánlásokat

Kevesebb mint két óra elegendő volt ahhoz, hogy hivatalosan is ringbe szálljon a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltje a szeptemberi miskolci időközi választásokra, Barta Gábornak és csapatának ennyi idő is elegendő volt ahhoz, hogy összegyűjtsék és leadják a szükséges ajánlásokat

– minderről a kormánypárti aspiráns a Facebookon számolt be. – Rekordidő alatt sikerült összeszednem az induláshoz szükséges ajánlásokat, ezekben a pillanatokban adtam le az ajánlóíveket! Ezúton is köszönöm mindenkinek a támogatást és a biztatást! Megválasztásom esetén igyekszem valódi, a körzetben élők számára is érzékelhető változásokat, fejlesztéseket hozni a választókerületbe, mint tettem azt 2014 és 2019 között – fogalmazott Barta Gábor.

– Az akció sikere azért is értékes, mert ezt az önkormányzati körzetet a Gyurcsány-féle DK helyi embere nyerte korábban – ezt már Hollósy András, a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője nyilatkozta lapunknak.

Az elmúlt három év alapján pedig látják és érzik a miskolciak, hogy a baloldali városvezetés alatt tönkreverték a tömegközlekedést, romlik a közbiztonság, leépült a kultúra, megszűntek a fesztiválok, és építőmunka helyett Dubajban költik el a miskolciak pénzét. A mai aláírásgyűjtés gyorsasága is mutatja, hogy Miskolcon nem kérnek még egyszer a baloldal ámokfutásából

– emelte ki Hollósy András.

Miskolcon azért tartanak szeptember 25-én időközi önkormányzati voksolást, mert a 3-as számú körzet korábbi képviselője, Hegedűs Andrea, a Demokratikus Koalíció színeiben listás parlamenti mandátumot szerzett a tavaszi országgyűlési választáson. A politikusnak így le kellett mondania a városi képviselői mandátumáról.

Borítókép: Barta Gábor és csapata rendkívül hatékonyan dolgozott az első órákban (Fotó: Fidesz, Miskolc)