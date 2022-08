Újra javasolják a maszk használatát

Több szakember szerint is hamarosan újabb oltási kampányra és részleges maszkviselési kötelezettség bevezetésére lenne szükség a koronavírus-járvány megfékezésére.

Zacher Gábor orvos-toxikológus és Falus András immunológus is arról nyilatkozott, hogy még a nyáron újra hordani kellene a maszkot az emelkedő esetszámok ­miatt. Zacher Gábor szerint a lehető leghamarabb be kellene indítani az újabb oltási kampányt is.

Zacher a Hír TV-ben arról is beszélt, hogy nagyon sokan még mindig szkeptikusak a koronavírus-oltásokkal szemben, miközben az elmaradottabb országokban még mindig alacsony az átoltottság. Ez újabb és újabb varián­sok kialakulását eredményezheti, amelyek aztán más kontinensekre is átterjedhetnek, amint az például az omikronnal is történt. Zacher Gábor hangsúlyozta, hogy az utolsó megkapott oltás után fél-háromnegyed évvel jelentősen csökken az ellenanyag szintje. Ha pedig valaki például csak két oltást kapott, és azokat is már egy éve, annak nem sok védettsége maradt mostanra – tette hozzá.

Az oltás azért is fontos lehet, mert hazánkban egyre rosszabbak a koronavírus-adatok. A korábbi stagnálást követően országos átlagban ismét emelkedést mutat a szennyvíz SARS–CoV–2 örökítőanyag-koncentrációja. Emelkedő koronavírus-koncentrációt mértek a nagyvárosok közül Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben.