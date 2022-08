130 százalékkal emeli a gáz árát a német szolgáltató

Brutális emelésről döntött az egyik szolgáltató

A kölni regionális gázszolgáltató, a Rheinenergie a vártnál is nagyobb mértékben emeli a gázárakat. Októbertől az emberek így közel százharminc százalékkal drágábban veszik majd a gázt a szolgáltatótól. A vállalat közleménye szerint a kilowattóránkénti ár 7,87 centről 18,30 centre emelkedik, ezek az árak az új és meglévő ügyfelekre egyaránt érvényesek.

Egy tízezer kilowattóra éves fogyasztású kölni lakás esetében az éves költségek körülbelül kétezer euróra emelkednek, pedig korábban még az ezer eurót sem érte el a számla.

Egy nagy lakás vagy egy kisebb, tizenötezer kilowattóra éves fogyasztású családi ház esetében az új éves költség körülbelül háromezer euró lesz.

A szolgáltató a közleményben többek között az ukrajnai háborús helyzettel magyarázza az újabb emelést.

„Az ukrajnai háború kezdetével a földgázpiaci helyzet ismét jelentősen romlott. A helyzet jelenleg rendkívül ingatag, különösen azért, mert nem világos, hogy a jövőben mennyi földgáz érkezik még Oroszországból. Az alternatív beszerzés más forrásokból, például az úgynevezett LNG (cseppfolyósított földgáz) jelentősen drágább, mint a korábbi, csővezetéken keresztül történő földgázbeszerzés.”

– írja a Rheinenergie a közleményben. Idén várhatóan nem ez lesz az utolsó emelés. A kölni székhelyű vállalat azt is felidézte, hogy július végén a német kormány két új illetéket fogadott el. Ezek a többletköltségek azért merülnek fel, mert a beszállítóknak drágán kell beszerezniük a világpiacon az orosz szerződéses szállításokat, ráadásul a gáztárolók feltöltéséért is illetéket kell fizetni. Az új terhek a tervek szerint október 1-jén vagy november 1-jén lépnek hatályba, ezek a további költségek pedig még nem szerepelnek a fenti árakban – írja a V4NA hírügynökség.

Az áram is egy vagyonba kerül

A villamosenergia-árak is tovább emelkednek majd ősszel és télen. Az Envia Mitteldeutsche Energie – amely a legnagyobb regionális szolgáltatónak vallja magát – bejelentette, hogy 2023 januárjától 500 százalékkal emeli a kereskedelmi fogyasztóknak szánt áram díját.

Az Envia többek között a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot okolta a kényszerű emelésért, de úgy vélik, hogy a „politikai feszültségek és válságok” is felfelé hajtják az árakat. Emellett a kedvezőtlen időjárást is megemlítették az okok között.

Az időjárás miatt tavaly Németországban kevesebb villamos energiát termeltek megújuló energiaforrásokból. Ezt más energiaforrásokból – többek között földgázból és szénből – származó villamosenergia-termeléssel kellett ellensúlyozni. A földgáz árának meredek emelkedése és a szénből történő villamosenergia-termeléshez szükséges tanúsítványok magas ára drágítja a termelést.

– írja a nagyvállalat a közleményében. A cég több esetben az atomerőművek leállításával magyarázta az árnövekedést.

Németországban az év végén három atomerőművet teljesen lekapcsoltak a hálózatról. Ezt a villamosenergia-hiányt is be kell pótolni

– vélekedik az áramszolgáltató. A tervek szerint a fennmaradó három német atomreaktort 2022 végén állítják le. A Bild újság felmérése szerint a többség ezt most elutasítja. Ötven százalékuk úgy véli, hogy a jelenlegi energiaválságra való tekintettel van értelme visszatérni az atomerőművekben történő villamosenergia-termeléshez, míg 33 százalékuk további atomerőművek építését támogatja.

Hogy mekkora problémát jelent az ársokk Németországban, jól mutatja az is, hogy a kelet-németországi vállalkozók még soha nem voltak olyan közel a gazdasági csődhöz, mint most. Sokan ugyanis már a mostani árakkal is alig bírnak el, a következő emelés pedig végzetes lehet a megélhetésükre.

Ki akarják húzni a konnektorból a kis- és középvállalkozásokat

– mondta a Bild újságnak Maik Biedermann, aki egy olyan vállalatot vezet, amely mezőgazdasági gépekhez gyárt alkatrészeket és összesen 35 embert foglalkoztat. Biedermann évi félmillió eurós többletköltséggel számol. Úgy véli, hogy

ahhoz, hogy megkeressük a pénzt, 20-30 százalékkal kellene emelnünk az árakat.

Az ilyen kisebb méretű vállalkozások óriási hátrányban lesznek a következő áremelés után, és tisztességtelen feltételek mellett kell versenyezniük a külföldi piaci szereplőkkel. „Nem tudom, hogy az ügyfeleim elfogadják-e a magasabb árakat, vagy a jövőben külföldön vásárolnak majd, ahol olcsóbb az áram” – mondta Maik Biedermann.

