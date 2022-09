Felvonulnak a leszbikusok

A svéd politikus továbbá azt nehezményezte, hogy a testület vezetői nem tesznek eleget a magyar demokráciáért. Ő viszont megígérte, hogy ki fog állni mindenki mellett, aki a demokráciáért harcol Magyarországon, azt azonban elvárja, hogy az Európai Bizottság is kivegye a részét a munkából, és ne folyósítson támogatást Orbánéknak, azzal ugyanis a kormány a demokrácia lebontását folytatná. A Labrisz Leszbikus Egyesület Facebook-bejegyzése szerint Malin Björk a leszbikusoknak is megüzente, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni és ne burkolózzanak hallgatásba. Kiemelte, hogy továbbra is harcolniuk kell a magyarországi demokratikus fejlődésért, a független igazságszolgáltatásért, a szabad médiáért, a nők, a menekültek és az LMBTQ-emberek jogaiért. Minden összefügg – állapította meg.

Borítókép: A Budepestre invitált politikus Judith Sargentinivel (Forrás: Facebook)