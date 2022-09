Karácsony Gergelynek még mindig a Facebook a legfontosabb

Karácsony Gergelynek fontos dolgokra mindig van pénz a fővárosban az adófizetők forintjaiból!

– reagált a Fidesz budapesti frakciója közösségi oldalán arra, hogy social media managert keres a Városháza. Mint írják: tévedtek azok, akik azt hitték, hogy a főpolgármester a főváros pénzügyi csődje szélén beéri azzal, hogy az ex-ATV-s Simon Andrásnak és Gyurcsány Ferenc kommunikációs emberének, Gál J. Zoltánnak fizet havonta cirka 1-1 millió forintot facebookozásért. Hozzáteszik ugyanakkor azt is, hogy

a háború okozta gazdasági válság idején a kormány és az emberek mindent megtesznek, hogy csökkentsék a felesleges kiadásaikat. Hozzáteszik: Karácsony Gergelynek pedig mi a fontos? A Facebook!

Szerintük ez tulajdonképpen érthető, hiszen háromévnyi semmittevést kell nap mint nap eladni úgy, hogy valódi teljesítményt végeznek.

Mint arról júliusban írtunk: Csak a lapunk által küldött közérdekű adatigénylés nyomán árulta el Karácsony Gergely hivatala, hogy a Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt kampánystábjából igazolt új városházi kommunikációs vezető,

Simon András havi fizetése 1,34 millió forint, amelyet évente bruttó 275 ezer forint kafetéria egészít ki.

Emellett továbbra is a Városházán tevékenykedik Gál J. Zoltán, aki tavaly csak kampányfőnöki pozíciójáról mondott le, amikor Karácsony a baloldali előválasztás során visszalépett Márki-Zay javára. Karácsony Gál J.-t változatlanul főtanácsadóként foglalkoztatja, továbbra is ő felel a főpolgármesteri Facebook-posztokért. Gál J. Zoltán jelenleg is a főpolgármester stratégiai főtanácsadója, önkormányzati főtanácsadó, ez is kiderült a hivataltól kapott közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszból. Gál J. Zoltán

az idei évre 15 százalékos béremelést kapott, ezzel 1,15 millió forintra emelkedett az apanázsa, amit valószínűleg még hirtelen jött lemondása előtt állapítottak meg neki.

A fentiek mellett arról is beszámoltunk korábban, hogy a főpolgármester tanácsadói között akadtak olyanok, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt legutóbb a havi fizetése: Jávor Benedek ugyan nem tanácsadó, de ő is jelentős pénzhez jut, mivel a főváros brüsszeli képviseletének vezetője, havi 990 ezer forintért. Illetményfejlesztésben részesült többek között Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó is, aki kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek. A városházi tanácsadókat érintő legutóbbi fizetésemelés mértéke 27 és 99 százalék közötti volt.

Borítókép: Karácsony Gergely egy korábbi sajtótájékoztatón (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)