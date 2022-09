Nemcsak Karácsonyék, hanem Pikóék is kitömik pénzzel a Soros-szervezeteket

Pikó András a választási kampányában olcsó és hatékony, az emberek érdekeit szolgáló önkormányzatot Józsefvárosnak. Azóta mégis sorra tűnnek fel a baloldalhoz köthető személyek és a Soros-hálózat által finanszírozott szervezetek a VIII. kerületben, amelyeket előszeretettel pénzel a kerületi vezetés – derül ki az Adatradar.hu összeállításából.

A közérdekű adatigénylések portálja emlékeztetett: Józsefváros vezetői a 2019-es választás és 2021 áprilisa között, vagyis másfél év leforgása alatt 65 szerződést kötöttek. A honlap kiemelte, hogy mivel a dokumentumok többsége nem áll rendelkezésre (a másolatukat nem küldték meg), az adatigénylésükre válaszul kapott táblázatra voltak kénytelenek hagyatkozni a kalkulációknál. Az általuk vizsgált tanácsadói szerződésekből megállapítható, hogy

Pikó Andrásék az elmúlt 18 hónapban megkötött 65 szerződése legalább 120,5 millió forintjába került a józsefvárosiaknak. A fizetési listán olyan nevek szerepelnek, mint az MSZP ifjúsági tagozatának egyik alapítója és Medgyessy Péter egykori titkára, Komássy Ákos, Botka László bizalmasa, Ruff Bálint, a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata által támogatott K-Monitor, valamint az Ökotárs Alapítvány elnöke, Móra Veronika.

A szerződések a legkülönbözőbb célokkal köttettek: akad közöttük közbiztonsági, közbeszerzési tanácsadás, de egyházügyi tanácsadásra is elköltöttek 2021 márciusától decemberig 2 225 000 forintot. Ezeken kívül R. Á. egyéni vállalkozónak dietetikai szaktanácsadásra 700 ezer forintot fizettek ki. Mindez annál is inkább vérlázító, mivel Józsefváros baloldali vezetése – a forráshiányra hivatkozva – még több pénzt akar beszedni a kerületi lakóktól: Pikó Andrásék új rendelete szerint a helyiek sem parkolhatnak ingyen a házuk előtt, így háztartásonként akár százezer forintra is rúghat az autósok költsége.

A fővárosi városvezetés közelében is feltűnnek a Soros-közeli szervezetek. Karácsony Gergelyék a héten a Political Capital Institute és a CEU Demokrácia Intézet által közösen tartották meg a kétnapos, Budapest Fórum elnevezésű konferenciát, amely elvileg az ukrajnai háborúról és annak hatásairól, az energia- és klímaválságról, valamint az „államilag finanszírozott dezinformációs kampányokról” szólt. – A fórum nem más, mint egy Soros-közeli seregszemle, amelynek partnere többek között az az amerikai szervezet, amely Márki-Zay Péternek milliárdos, míg Karácsony Gergelynek több száz milliós, rejtélyes kampánytámogatást nyújtott – hívta fel a figyelmet ­Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Hozzátette: a Soros-hálózat budapesti konferenciájára akkor is van pénz, ha semmire sincs pénz.

Borítókép: Pikó András, Józsefváros polgármestere (Fotó: Mirkó István /Magyar Nemzet)