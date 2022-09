Rendőrállami intézkedésektől tartott az Action for Democracy tanácsadója Budapesten

– Amikor leszállt a gépem Budapesten, attól tartottam, hogy már a reptéren feltartóztatnak és kihallgatnak – számolt be róla a Magyar Nemzetnek Simon Cheng, a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy tanácsadói testületének egyik tagja. Bár a Londonban élő hongkongi emigráns természetesen semmi ilyesféle atrocitással nem találkozott, a hongkongi tapasztalatai és a hazánkról kialakított képe alapján továbbra is ideges volt amiatt, hogy a hazaútján esetleg mégis elbeszélgetnek vele a hatóság emberei.

A nemzetközi balliberális sajtó részben torz, részben hamis beszámolói alapján Simon Cheng még a személyes biztonsága miatt is aggódott.

Magyarországot ugyanis annyira migránsellenesnek gondolta, hogy azt feltételezte, akár inzultusok is érhetik a külföldi mivolta miatt. – Természetesen indulás előtt tájékozódtam a magyarországi viszonyokról a személyes tapasztalatokkal rendelkező ismerőseimtől. Bár ők megerősítették, hogy nem fognak zaklatni azért, mert külföldi vagyok, de mégis izgultam egy kicsit – fejtette ki a tanácsadó. Mint korábban egy cikksorozatban beszámoltunk róla: a nyugati sajtó jelentős része a különböző liberális jogvédő szervezetek befolyása alatt áll, és gyakorlatilag a globális progresszív hálózatok szócsöveként működik. Nem ritka jelenség, hogy az NGO-k lefizetnek újságírókat, vagy hamis információkat tartalmazó háttérinformációkkal látják el őket a jobboldali vezetésű országok lejáratásra. E folyamat eredményekképpen a nemzetközi fősodratú médiában számos álhír kering Magyarországról is. Ennek egyik legemlékezetesebb példája, amikor Christiane Amanpour, a CNN sztárriportere hamisan állította a Szijjártó Péterrel készített interjúban, hogy a magyar kormány felfüggesztette a parlament működését.

Mindezek alapján Simon Cheng hazánkkal kapcsolatos tájékozatlansága sem túl meglepő, ám annál aggályosabb, hiszen az Action for Democracynál az is a feladatai közé tartozik, hogy a magyarországi demokrácia javítására készítsen javaslatokat. Beszámolója szerint most járt először Magyarországon, ahova két napja érkezett meg, és a CEU-n rendezett, Budapest Fórum nevű konferencián megtartott előadása végeztével máris utazik vissza Angliába.

Azt sem titkolta, hogy a szervezetnél meglehetősen ritkán, nagyjából negyedévente egyszer ülnek le egyeztetni és konzultálni, amit annak tud be, hogy a projektjüknek csak az elején járnak.

Meglehetősen különös az a válasz is, amit Simon Cheng az Action for Democracy politikai szerepvállalásával kapcsolatban feltett kérdésünkre adott. Mint megírtuk, a szervezet több országban is tetemes összegekkel támogatta a kormányváltásra törekvő baloldal kampányát, így Olaszországban és hazánkban is. Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje maga beszélt arról a minap, hogy az Action for Democracytól több száz millió forint érkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, amelyből a Gyurcsány-koalíció egészének a kampányát is finanszírozták. – Úgy tudom, hogy az Action for Democracy semmilyen anyagi támogatást nem nyújt a politikával kapcsolatos szervezeteknek, pártoknak, mozgalmaknak, és nem is lenne helyes. Erről Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője személyesen is biztosított engem – jelentette ki Simon Cheng, hozzátéve: nem is venne részt a projektben, ha tudomása lenne arról, hogy annak közvetlen politikai vonatkozásai is vannak.

Borítókép: Simon Cheng a BBC Hard Talk című műsorában (Forrás: YouTube/BBC HARDTalk)