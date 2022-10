Novák Katalin, a modern, keresztény nő

Általában azt tapasztalom, hogy fájóan hiányzik a keresztény, konzervatív női üzenet, ami nem jut el a fiatalabb korosztályhoz

– jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök a Sashalmi Keresztény Női Kör rendezvényén. Szerinte kevés az az erő, amely a fiatalokat arra bátorítja, hogy családot alapítsanak. Ha viszont a női közösségek hallatják a hangukat, akkor azok erősek és nagy hatással lehetnek az ifjúságra, bár ezek között is nagyon kevés a keresztény – tette hozzá.

A régi barátságok szerepének jelentősége mellett az államfő azt emelte ki, milyen fontos az, hogy az összejöveteleket imádsággal kezdjék, ahogy most ezt is. Saját gyerekkoráról a köztársasági elnök azt mesélte, hogy orvos szülei nagyon sokat dolgoztak, de minden nap találkozott mind a négy nagyszülőjével, akik a bátyjával, illetve vele is foglalkoztak és feltétel nélkül szerették őket. Ezt az érzést a krisztusi szeretethez hasonlította, és a mai napig nagyon szoros a kapcsolata a családjával. Felelevenítette, mennyire más volt visszamenni dolgozni mindegyik gyermeke születése után, emellett beszélt a kicsikkel való őszinteség fontosságáról is.

Helyettesíteni mindig fognak tudni a munkahelyemen, de otthon édesanyaként nem

– jelentette ki a család fontosságáról szólva Novák Katalin, hangsúlyozva: nem tudja elképzelni, hogy ne legyenek gyermekei, mert neki olyan a család, mint a telefonnak a töltő. Elmondta, hogy hasonlóan fontos számára a hitélet is, ezért négy éve tagja egy „hitmélyítő körnek”. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy család és hit nélkül nem lehet élni. Felelevenítette azt az időszakot is, amikor úgy érezte, nem fejlődik a hite, azóta pedig a lelki vezetője tanácsára nemcsak a munkára, a sportra, vagy egyéb elfoglaltságokra fordít időt minden nap, hanem az imádságra és a Szentírás olvasásra is.

Az államfő kifejtette: saját magát nemcsak azért tartja modernnek, mert használja a technikai vívmányokat, inkább azért, ahogy a változó világ kihívásaira reagál. Ez jelenti számára a változást, a kereszténység pedig az állandóba vetett hitet – hangsúlyozta.

Rámutatott: azt, hogy nőnek született és életet adhat, ajándéknak, privilégiumnak tekinti, ami lényegi adottság, és nem változtatható meg, a köztársasági elnöki pozícióról pedig úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatban is az Örökkévalónak tartozik felelősséggel.

Borítókép: Novák Katalinnal sok hölgy készített közös képet Sashalmon (Fotó: Sándor-palota)