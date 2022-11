Szovjet örökség csapódhatott be Lengyelországban

– Népszerű típus, több ezer darabot legyártottak belőle, és jelenleg is csaknem húsz ország haderejében van hadrendben, többek között a volt szovjet tagköztársaságokban, illetve az egykori Varsói Szerződés (VSZ) tagállamaiban is megtalálható – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense arról, hogy információk szerint egy SZ–300 típusú (NATO kódjele SA-10 Grumble) légvédelmi rakéta csapódott be tegnap a kelet-lengyelországi Przewodówban egy gabonatárolóba, és megölt két embert.