Amit eddig tudunk a lengyel területre csapódott rakétáról

Az orosz erők kedd délután indítottak átfogó rakétatámadást Ukrajna ellen, elsősorban energetikai létesítményeket támadtak: az akcióban megsérült a Barátság kőolajvezeték áramellátója, egy rakéta pedig a lengyelországi Przewodów város területére becsapódva két ember halálát okozta. Az egész világ feszülten figyeli a kedd esti lengyelországi incidensre érkező reakciókat, a legfrissebb jelentések azonban azt mutatják, hogy a NATO és az amerikai hírszerzés is a valószínűtlenebb lehetőségek közé sorolja azt, hogy Oroszországból lőtték volna ki a NATO-tagállamban becsapódott rakétát.

Joe Biden a Balin megrendezett G20-csúcstalálkozón az AP hírügynökség tudósítása szerint kijelentette,

az első vizsgálatok szerint a röppálya alapján valószínűtlen, hogy oroszországból lőtték volna ki a rakétát.

Az amerikai elnök elmondta azt is, vannak arra utaló jelek, hogy a rakéta egy ukrán légvédelmi rakéta volt. Biden egy SZ–300-as, szovjet gyártmányú rakétarendszer által kilőtt légvédelmi rakétáról beszélt. Varsó korábban azt állította, hogy a rakéta orosz gyártmányú volt, de hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy ki lőtte ki. Ukrajna és Oroszország egyaránt használ szovjet gyártmányú rakétákat.

Tévedésből csapódhatott lengyel területre a rakéta

Az Associated Press hírügynökség amerikai tisztviselőkre hivatkozva szintén arról számolt be, hogy az első megállapítások szerint a Lengyelországba csapódott rakétát az ukrán erők lőtték ki egy érkező orosz rakétára. Közben már a lengyel sajtóban is beszámoltak arról, hogy feltehetően ukrán rakéta okozta az incidenst, a Wpolityce című lengyel lap hírportálja azt írja,

tévedésből csapódhatott be a lövedék Lengyelország területén.

Andrzej Duda lengyel elnök mindenesetre szerda 12 órára összehívta a Nemzetbiztonsági Tanács ülését – közölte Pawel Szrot, a varsói elnöki hivatal vezetője.

A varsói hivatal azt is tudatta, hogy a lengyel elnök az éjszaka folyamán Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.

A kedd esti incidens első óráiban a német Bild és a Die Welt, az amerikai Fox News, illetve a szintén amerikai AP hírügynökség is orosz rakétákról írt, az éjszaka folyamán viszont mind a Pentagon, mind a lengyel kormány közleményben jelezte, nem tudják megerősíteni, hogy a rakéták tényleg orosz eredetűek voltak.

Abban tehát konszenzus volt a nemzetközi médiában, hogy történt rakétabecsapódás Lengyelországban, amelynek során két ember az életét veszítette, az viszont továbbra is kérdés volt, pontosan milyen eredetű rakéták érték el Lengyelország területét.

Moszkva szerint az incidens nem más, mint provokáció

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének első helyettese szerda reggel azt közölte:

a lengyelországi incidens nem más, mint kísérlet arra, hogy közvetlen katonai összeütközést provokáljanak ki Oroszország és a NATO között.

„Egy arra irányuló próbálkozással van dolgunk, hogy közvetlen katonai összeütközést provokáljanak ki a NATO és Oroszország között annak minden következményével” – írta az orosz diplomata a magyar távirati iroda által szemlézett Telegram-csatornáján.