Besenyi Orsolya: A jászok nem kérnek a guruló dollárokból

A 2019-es önkormányzati választás után nagy ellenségeskedés alakult ki Jászberényben, a város két táborra szakadt, és az emberek emiatt a munkahelyeiken, de akár még családon belül is sokszor egymásnak estek – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére Besenyi Orsolya, Jászberény független, de Fidesz–KDNP-támogatással induló polgármesterjelöltje. A konfliktus hátterében az áll, hogy 2019-ben a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjeként győztes Budai Lóránt (Jobbik) lett a polgármester, de a képviselő-testületben biztos, állandó többséget nem tudott maga mögé állítani.

Ennek oka, hogy a vele együtt 15 fős testületbe hét Fidesz–KDNP-s, hét baloldali és egy a Mi Hazánk színeiben mandátumot szerzett képviselő jutott be. A testületben pedig nemcsak a jobb- és baloldali erők között volt vitákkal terhelt az együttműködés, de idővel konfliktus alakult ki a Közösen Jászberényért Egyesületen belül is, a polgármester korábban kétszer is kezdeményezte a testület feloszlatását. Egységet hirdettek, de ennek nyoma sem volt. Ennek az lett a vége, hogy tavaly októberben a képviselő-testület tényleg feloszlott.

Visszautasítják az idegen beavatkozást

Besenyi Orsolya kifejtette: ez az évek óta tartó ellenségeskedés nagyon méltatlan helyzetbe hozta Jászberényt, amiből mindenkinek elege lett. S mivel maga is úgy gondolta, hogy ez így nem mehet tovább, vállalta a polgármester-jelöltséget. – A mögöttünk hagyott időszakban a városvezetés nem tett mást, mint igyekezett túlélni, csak azzal foglalkoztak, hogy megússzák a következő napot, hetet, hónapot. Bár nem voltam tagja az előző képviselő-testületnek, de az kívülről is látszott, hogy a baloldali városvezetés nem tekintett partnerként sem a térség országgyűlési képviselőjére, sem a kormányra, és nem fogadta el a segítséget. Emiatt az önkormányzatnak szabálytalansági eljárás miatt vissza kellett fizetnie a pályázaton elnyert egymilliárdos támogatást a Malom-fejlesztés esetében. A városvezetői munka, a beruházások abban merültek ki, hogy felújítottak egy játszóteret vagy éppen építettek néhány tíz méternyi járdát, de nem volt átgondolt, megalapozott fejlesztési koncepció, nem volt jövőkép. Nagyon sokat köszönhet viszont a város a helyi gazdasági szereplőknek, cégeknek, akik nagy dolgot vittek véghez.

A város helyiadó-bevétele három és fél milliárd forint, amiért nagy tiszteletet érdemelnek az itt működő vállalkozások – fogalmazott a polgármesterjelölt, aki hozzátette: a városvezetés nem kímélte a civil szervezeteket sem. A baloldal már rögtön 2019-ben azzal kezdte működését, hogy harmadára csökkentette a civil szervezetek támogatását. Jászberény szerinte ennél sokkal többet érdemel.

Márki-Zay Péter a baloldali kampány támogatására meghirdetett adománygyűjtésével, esetleges amerikai pénzek érkezésével kapcsolatban kiemelte: a jászok 1745-ben váltották meg a függetlenségüket Mária Teréziától. – A jászok így konok és büszke emberek, saját maguk szeretnek dönteni az életükről. Ha valakitől segítséget kérnek, akkor azt egy másik jásztól teszik. Visszautasítják azt, hogy mások avatkozzanak be az életükbe, pláne külföldről – hívta fel a figyelmet a polgármesterjelölt.

Méltatlan baloldali lejárató akciók

Ha az emberek bizalmából elnyeri a polgármesteri széket, Besenyi Orsolya ezen a borzasztó helyzeten szeretne változtatni, és úgy gondolja, ehhez a munkához mind a családi háttere, mint az eddigi munkája, tapasztalatai jó alapot adnak. Kiemelte, hogy ősi redemptus (megváltott jász) családból származik, a felmenői több száz év óta a városban éltek és dolgoztak. – Édesapám helytörténeti kutató, nagyon jól ismeri a város és a Jászság történelmét, már gyermekkoromban is sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ennek is köszönhetően magam is ismerem a település múltját, értékeit és hagyományát. Magam a kórházban dolgozom fül-orr-gégészként, orvos igazgató vagyok. A koronavírus-járvány kitörésekor magamra vállaltam a Covid-osztály szervezését, a Jászságban a szakellátás élére álltam. Úgy gondolom, akkor is jól és gyorsan reagáltam a megváltozott helyzetre, és ez a készség polgármesterként is a hasznomra lehet – fogalmazott Besenyi Orsolya.

Szavai szerint meglehetősen csúnya kampányt tudhatnak maguk mögött, mert a baloldal folyamatosan támadta őt és csapatát. Plakátokat tépkedtek, rongáltak meg, a közösségi médiában pedig sokszor névtelenül durva, megalázó, eddig példátlan lejárató akciókat indítottak ellene és a csapatában helyet foglaló nők, édesanyák vagy éppen családjaik ellen, amit a polgármesterjelölt méltatlannak tart.

Hosszabb távú fejlesztés indulhat

Besenyi Orsolya kitért arra, hogy ha ő és a vele együtt induló jelöltek többséget szereznek a képviselő-testületben, azonnal munkához látnak. – Rossz helyzetben van a közbiztonság, annak javítására sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Erősíteni kell a közterület-felügyeletet, egy jól működő térfigyelő kamerarendszert kell kiépítenünk 24 órás felügyelettel, a rendőrséggel együttműködve. Szükség lesz egy olyan akciócsoportra, amely azonnal tud reagálni, emellett újra meg kell szervezni a polgárőrséget, ami egyedül nálunk nincs a Jászságban – mutatott rá. Ki szeretnék használni továbbá a Jászberény alatt levő hatalmas termálvízkészletet. Mint a politikus hangsúlyozta: zöld Jászberényt szeretne, aminek része, hogy a geotermikus energiát használják, már csak azért is, mert az energiafüggetlenség nagy kincs, különösen mostanában. Facsemetéket ültetnének, és a jövőben nagyobb figyelmet kívánnak fordítani a Zagyvára, ami a városban élő embereknek nagyon fontos. – Továbbá új közlekedési koncepciót kell megalkotnunk. A Jászberényt elkerülő út kiemelt kormányzati támogatással elkészült, most van itt az ideje, hogy meghatározzuk a gyűjtő- és lakóutakat, a körforgalmak helyét, és természetesen további fejlesztésekben is gondolkodunk.

A Város szíve programunkban a főteret sétálóutcává, közösségi térré kívánjuk alakítani, de nemcsak a település központjának, hanem Jászberény egész területének gondos gazdái szeretnénk lenni, így Porteleknek is. Jobban oda akarunk figyelni az idősekre, a szociális hálót fejleszteni kell, illetve segíteni kívánjuk a fiatalok nyelvtanulását – fűzte hozzá. Emellett szeretnék a gyakorlatban tartalommal megtölteni azt, hogy Jászberény papíron egyetemi város, az ebben rejlő lehetőséget a műszaki képzés területen használnák ki.

Továbbá újraépítenék a kapcsolatokat a többi jászsági településsel, amelyek az elmúlt években megszakadtak. A munkához szakemberek segítségét is igénybe kívánja venni. Besenyi úgy véli, Jászberényt csapatban, az emberekkel, cégekkel együttműködve szabad csak fejleszteni, vezetni. Éppen ezért életre kívánják hívni a helyi gazdasági egyeztető fórumot, ahol kikérik majd a vállalkozások véleményét is – sorolta a teendőket a polgármesterjelölt.

Besenyi Orsolya tudja, hogy a 2024-es önkormányzati választásig csak alig több mint egy év van hátra. Úgy gondolja azonban, hogy ennyi idő alatt is sok mindent meg lehet oldani, a nagyobb fejlesztéseket pedig elő kell készíteni. Ő maga nem egy évben, még csak nem is egy ciklusban, hanem hosszabb távon gondolkodik. Mint kiemelte: a jászberényi emberek számíthatnak rá.