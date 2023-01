Lövöldözhettek a Király utcában, pajzzsal vonultak ki a rendőrök

Védőmellényben, pajzzsal mentek be a rendőrök az egyik épületbe kedden kora este Budapesten a Király utcában. A helyszínre a mentők és a tűzoltók is kiérkeztek – számolt be róla a Ripost.

A tanúk szerint egy ember a ház egyik lakásában szájpadláson lőhette magát.

A lap az eset kapcsán megkereste a rendőrséget, ahonnan későbbre ígértek tájékoztatást.

Bár még egy hónap sem telt el az idei évből, nem ez az első eset Budapesten, hogy öngyilkosságot követtek el. Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, január 13-án a XVII. kerületben egy 16 éves fiú a tizedik emeletről vetette ki magát egy panelházból.

Amennyiben valaki úgy érzi, hogy számára vagy a környezetében élőnek túl sok a teher, nincs remény, bátran tárcsázza a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének ingyenesen hívható, 116-123-as telefonszámát.

