Erkölcsi szempontból elfogadhatatlan, amit a diákjával szexuális viszonyt létesítő pedagógiai asszisztens tett

A Mandiner megkérdezte Szikra Leventét, az Alapjogokért Központ jogi elemzőjét arról, hogy milyen törvénymódosítások jöhetnek szóba, a gyerekek fokozottabb védelme érdekében. A szakértő elöljáróban hangsúlyozta, hogy a pedofília a bűncselekmények közül is a legvisszataszítóbbak közé tartozik, hiszen életre szóló sérüléseket okozhat a kiskorú áldozat számára. Az állam ezért büntetőjogi eszközökkel is fellép az ilyen bűnelkövetőkkel szemben, amely kapcsán több büntetőjogi tényállás is rendelkezésre áll. A sajtóban a napokban megjelent, az általános iskolai pedagógiai asszisztens ügyében a problémát az jelenti, hogy 14 év feletti – a büntetőjog fogalomrendszerében fiatalkorúnak hívott – személlyel főszabály szerint valóban nem büntetendő a szexuális kapcsolat.

Ez alól egy kivétel van, a szexuális visszaélés egyik különleges esete:

ha az elkövető 18 év feletti, a sértett pedig 14 és 18 év közötti, és köztük olyan hatalmi vagy befolyási viszony van, amellyel az elkövető visszaél

– magyarázta az elemző. A jelenlegi információk alapján azonban még nem tudjuk, hogy ilyen körülmény fennállt-e – tette hozzá Szikra Levente. – Az ugyanakkor biztos, hogy erkölcsi szempontból elfogadhatatlan, ami történt, és helyes lenne, ha a jogalkotó reagálna erre – szögezte le az elemző. Szikra Levente szerint két oldalról is meg lehet közelíteni a kérdést, a megoldások pedig nem zárják ki egymást, azaz akár egyszerre is megvalósíthatók. Az egyik lehetséges irány az áldozatok védelme irányából közelítve

az életkori határok emelése – például a főszabály esetén 16 évre a mostani 14-ről.

Ez kibővítené a törvény által védett fiatalkorúak körét.

Az elemző szerint az elkövetők irányából közelítve elképzelhető olyan megoldás is, hogy különleges elkövetői kört határoz meg a jogalkotó. Ilyen, különleges elkövetői köröket más ügyekben már több helyen ismer a büntető törvénykönyv, így nem lenne példátlan változás.

A gyermekek védelme érdekében jó megoldásnak tartaná, ha minden olyan foglalkozást gyakorló személy, aki 18 év alattiakkal bármilyen hatalmi vagy befolyási viszonyban van (például pedagógus, pedagógiai asszisztens, edző stb.) ebbe a különleges elkövetői körbe tartozna,

azaz számukra tilos lenne 18 év alattiakkal szexuális kapcsolatot létesíteni.

Szerinte ez a megoldás tehát annyiban lenne más a most hatályos rendelkezésekhez képest, hogy nemcsak a felnőtt befolyása alá tartozó kiskorúakat védené, hanem az ilyen felnőttektől mindegyiküket, továbbá kivenné a hatalmi viszonnyal való visszaélést, mint feltételt. Így például a mostani eset is már biztosan büntetendő lenne.

A pedagógusok esetén az elemző véleménye szerint természetesen a szabadságvesztés mellett a foglalkozástól eltiltás büntetése is szóba kerülhet ilyen esetekben. E körben lehetséges lenne kötelezően előírni, hogy aki pedofil bűncselekményt követ el, azt a bíróság tiltsa el minden olyan foglalkozástól, ahol 18 év alattiakkal hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet.

