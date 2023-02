Gyermekpornográfia gyanújával indított nyomozást a rendőrség

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a pedagógiai asszisztens egy hete töltötte fel a TikTok-ra azt a videót, amelyen tényként állította, hogy egy 15 éves fiú diákkal van szexuális kapcsolata, és arról győzködte a közönségét, hogy mindez teljesen normális. Más videóiból az is kiderült, hogy engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak, de nyilvánosságra került az is, hogy öngyilkosságra buzdító videót tett közzé a közösségimédia-oldalán, ráadásul a felvételt gyermekek is láthatták.

A pedagógus asszisztenst szexuális visszaélés gyanújával és kiskorú veszélyeztetése miatt is feljelentették, ellene a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gyermekpornográfia gyanújával indított nyomozást.

Lapunk írta meg, hogy péntek reggel kiszállt a rendőrség a pedagógiai asszisztens lakására, ezután pedig a rendőrség közleményt adott ki, amiben jelezték: „a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI) büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen gyermekpornográfia bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az ügyben a KR NNI feljelentés alapján rendelt el nyomozást, melynek keretében a mai napon kutatást hajtott végre egy 39 éves budapesti lakosnál. Ennek során a nyomozók lefoglaltak számítástechnikai és informatikai eszközöket, valamint számos adathordozót.”

Borítókép: a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens (Forrás: Facebook)