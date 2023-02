Szigorítanák a Btk.-t a botrányos videó miatt

Közben Kocsis Máté, a Fidesz frakció-vezetője egy Facebook-bejegyzésben úgy értelmezte a történteket, hogy megsértették és megtámadták a gyermekvédelmi törvényt. – A harc folytatódik tehát. Két gyermek apjaként és a törvény egyik szerzőjeként kijelenthetem: ameddig akár csak egyetlen pedofil is keresi a jogi kiskapukat, vagy ha a hárommillió-hatszázezer magyar népszavazáson kinyilvánított akaratával szemben meg akarják semmisíteni a törvényünket, addig dolgunk van. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért – fogalmazott a politikus.

A botrányos videó megjelenését követően az iskola elbocsátotta Bite Zsoltot, emellett az is kiderült, hogy a pedagógiai asszisztens számos valótlanságot is állított a felvételen. Míg ugyanis az „efebofil” pedagógiai asszisztens azt hangoztatta, hogy számos jogvédő szervezet támogatja az esetleges, rágalmazás miatt indított perekben, a Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság is cáfolta ezt. Érdekesség, hogy bár a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is cáfolta, hogy Bite mellé állnának ebben az ügyében, ám Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a pedagógiai asszisztens Facebook-oldalán közzétett bejegyzése alá azt kommentelte, hogy „Ha gond van, szólj!”.

Az már csak hab a tortán, hogy Bite később már azt állította, viccből mondta, hogy szexuális kapcsolata van a 15 éves gyerekkel, holott a videójában még ténynek nevezte, hogy 15 éves szeretője van, s szerinte a rendhagyó kapcsolata már jó ideje felkapott téma volt a közösségi médiában.

Borítókép: Bite Zsolt (Fotó: Facebook)