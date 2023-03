Háborúpártiságot várnak a dollárokért a baloldaltól

– Ha a tavaly áprilisi választásokon Gyurcsány Ferencék győztek volna, akkor minden brüsszeli elvárást teljesítenek, és Magyarország fél lábbal már a háborúban állna – ezt állapította meg az Origó mai cikkében. Szerintük ezt a következtetést az idézett, erőszakosan háborúpárti megszólalásokon túl több olyan fejlemény igazolja, amelyek magyarázatot adnak arra is, hogy a dollárbaloldal miért megy szembe látványosan a magyar emberek többségének akaratával.

A dollárbaloldal vezetői 2021 októberében. Fotó: Kurucz Árpád

Ahogyan arról a lapunk is beszámolt: a 2022-es választási kampányra összesen négymilliárd forintnak megfelelő dollárt kapott a baloldal, nagyrészt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere, Korányi Dávid vezet.

Ez a szervezet közvetlenül a magyar választás előtt jött létre, és feladata az volt, hogy befolyásolja a hazai belpolitikát a kormányváltás érdekében. A pénzekből részesült a Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de jelentős, milliárdos nagyságrendű összeg érkezett a baloldali kampányt lebonyolító DatAdat nevű céghez és a szintén Gyurcsány–Bajnai-tengelyhez köthető, és médiahálózatot is működtető Oraculum 2020 Kft.-hez.

Dollárbaloldal: Vajon mit kértek a támogatásért cserébe?

A portál szerint a törvénysértés gyanúját is felvető külföldi finanszírozás arra enged következtetni, hogy valamilyen megrendelést is teljesíteniük kellett a pénzért cserébe a baloldali pártoknak. – Innen nézve már érthető,

miért ragaszkodnak a választói akarattal ellentétes háborúpárti politikához,

és miért akarják a brüsszeli és washingtoni instrukcióknak megfelelően belesodorni Magyarországot az orosz–ukrán háborúba – fejtegette az Origó.

Gyöngyösi: Brüsszel azt várja, hogy álljunk be a sorba

A következtetést több, azóta elhangzott baloldali nyilatkozat is erősíti. A Jobbik elnöke és európai parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton március 5-én a Hit Rádió műsorában egyértelműen kijelentette, hogy Magyarországnak be kell állnia abba a sorba, amit Brüsszel vezet. A műsorvezető kérdésére köntörfalazás nélkül elmondta, hogy mit várnak hazánktól Brüsszelben:

Nagyon világosan álljon be a sorba, tartsa a sort.

Az Origó szerint Gyöngyösi válaszából tehát egyértelművé vált, hogy az uniós döntéshozók és a mögöttük álló érdekcsoportok azt akarják:

Magyarország adja fel a békepárti álláspontját, és ha úgy kívánják Brüsszelből, akkor küldjön fegyvert, vagy vezessen be ész nélkül mindenféle energiaszankciót.

Ez utóbbit is megerősítette Gyöngyösi, hiszen a műsorban hangsúlyozta, hogy szerinte a szankciók működnek, úgy látja, nincs más lehetőség az oroszok megbüntetésére, ezért teljes körű gazdasági szankciókat követel Oroszország ellen.

Karácsony: Budapest Ukrajna mellett áll!

A guruló dollárok közvetítésében kulcsszerepet vállalt Korányi Dávid volt főnöke is harciasan kiállt Ukrajna fegyveres támogatása mellett. Karácsony Gergely főpolgármester a háború egyéves évfordulóján úgy fogalmazott:

Budapest a béke mellett áll, Budapest Ukrajna mellett áll, Budapest az euroatlanti együttműködés és szolidaritás mellett áll, és ebből nem enged.

A főpolgármester szerint akkor lesz béke, ha Ukrajna győz. „A békét Ukrajna nemzeti szuverenitásának és területi integritásának biztosítása hozza el, ennek pedig ma az euroatlanti együttműködés és szolidaritás erősítése a feltétele” – fogalmazott Karácsony.

„Világos szavak, nyilvánvaló üzenet a baloldal finanszírozói felé, hogy teljes erőbedobással támogatják Brüsszel és Washington háborús politikáját” – tette hozzá az Origó.

Gyurcsány: Magyarországnak kötelessége támogatni Ukrajna háborúját

A cikkben arra is emlékeztetnek, hogy a Fidesz–KDNP békepárti javaslatát is nagy erőkkel támadta a baloldal. „A Momentum a fegyverszállításokat hiányolja a nyilatkozatból, a szocialisták és a Párbeszéd teljesen átírná a nyilatkozatot, Gyöngyösi Márton pedig arról beszélt parlamenti felszólalásában, hogy a békepárti javaslat nem a magyarok érdeke. Gyurcsányék eközben saját határozati indítványt nyújtottak be, amivel kifejezték, hogy nem értenek egyet a kormánypárti nyilatkozattal” – sorolta az Origó. A portál szerint „mindez nem meglepő, hiszen a dollárbaloldal főnöke, Gyurcsány Ferenc – mint azt korábbi cikkünkben idéztük – már a kezdetekkor egyértelművé tette:

A háború pártján áll, szerinte ugyanis pocsék ember, aki nem hal meg Ukrajnáért.”

A baloldal vezére a háború egyéves évfordulóján a közösségi oldalán szégyenletesnek nevezte a kormány békepárti politikáját. Sőt, Gyurcsány ennél is továbbment, a közös európai célt is meghatározta a háború kapcsán. Teljesen az ukránok helyzetébe képzelve magát lényegében a fegyveres harcok folytatása mellett foglalt állást. Azt írta ugyanis, hogy

az oroszok kiűzése a közös európai cél, és ehhez Magyarországnak kötelessége támogatni Ukrajna háborúját.

A Momentumtól is idézték azt az álláspontot, mely szerint nem szabad tűzszünetet kötni, illetve, hogy politikusaik többször kiálltak a fegyverszállítások szükségessége mellett is. Hasonlóan járt el a Párbeszéd társelnöke, Tordai Bence is, aki direkt fegyverszállítmányok elindítását sürgette.

A teljes cikk ITT olvasható el.

Borítókép: Korábban a Fidelitas élcelődött a dollárbaloldal támogatásain (Fotó: Mirkó István)