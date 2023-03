Megtudtuk, hogy kivel tárgyal ma Navracsics Tibor

Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság (EB) költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával tárgyal ma Brüsszelben Navracsics Tibor területfejlesztésért, valamint uniós forrásokért felelős miniszter, és is igyekeznek megállapodásra törekedni az Erasmus-ügy kapcsán az egyetemi kuratóriumi összeférhetetlenség kérdésében.

Mint legutóbb kiderült: az egyetemi alapítványi kuratóriumok esetében a kormány által Brüsszelbe megküldött összeférhetetlenségi javaslatnál szélesebb kört állapítana meg az EB. Utóbbi a miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok, kormánybiztosok mellett a Nemzeti Választási Bizottság, a nukleáris hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal vezetőit is eltiltaná a kuratóriumi tagságtól. De a bizottság túl hosszúnak találja a hat-hat éves kurátori mandátumot is, és a tisztségükről lemondott köztisztviselők sem ülhetnének be azonnal a kuratóriumokba, az EB szerint csak két év eltelte után lehetnének tagok. Ugyanakkor a magyar kormány korábban kiemelte:

március végére a parlament megtárgyalja és elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, így a bizottsági értékelés után nem lehet akadálya az EU-források – a helyreállítási pénzek és az uniós költségvetési források – folyósításának.

Navracsics Tibor pár héttel ezelőtt úgy nyilatkozott: „Én a nyárra teszem, amikor minden kérdést le tudunk zárni: Erasmus-ügyben is nyárig ráérünk megállapodni, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban pedig az a kérdés, hogy ez a törvénycsomag kezeli-e a problémát, illetve a bizottság előáll-e újabb aggállyal és kéréssel.”

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Teknős Miklós)