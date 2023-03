Hiteltelen kommunikációs trükkökkel sajátítaná ki a DK a nemzet fogalmát

Elárulják a külhoniakat „Gyurcsány és Dobrev ismét a külhoni magyarokat támadja. Hihetetlen, hogy ezek még most sem képesek felfogni, hogy a határainkon túl is magyar emberek élnek” – írta Bohár Dániel, a Megafon riportere közösségi oldalán. Bohár a mellékelt videóban arról beszél, hogy Dobrev Klára március 15-i beszédében többször is elmondta, szerinte mennyien vannak a magyarok. „Mi így együtt tízmillióan vagyunk Magyarország” – fogalmazott a Demokratikus Koalíció árnyékminiszterelnöke, aki később arról beszélt, „van dolog, amiért mind a tízmillió magyarnak dobog a szíve”. Bohár szerint a baloldal nem tanult korábbi hibáiból, és tudatosan beszél tizenöt helyett tízmillió magyarról, mert nem veszik figyelembe a határon túliakat. Mint mondta, ez nem is csoda, hiszen Gyurcsány Ferenc volt az, aki 2004-ben az élére állt a kettős állampolgárságról szóló, határon túliakat eláruló népszavazásnak.