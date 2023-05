Kálomista Gábor producer jogerősen nyert a Fővárosi Ítélőtáblán Hann Endre ellen

− Ez egy nagyon jó, nagyon meggyőző jogerős döntés, hiszen az első fokhoz képest jelentős változás történt az ítéletben. Azt gondolom, hogy mind a szólásszabadság, mind a véleménynyilvánítás, mind a művészi szabadság szempontjából fontos volt a mai ítélet, hiszen olyan módon támadtak meg egy alkotást, ami szerintem meglehetősen példátlan. Ma viszont bebizonyosodott, hogy a konzervatív oldalnak is lehet hangja, azt nem lehet elnyomni, és ha mi is tudunk ilyen műveket készíteni, annak van helye a médiában, a moziban. Mindennek kifejezetten örülök. Ez a film nagyon sokat szenvedett, nagyon sok sebet kapott. Örömmel tölt el, hogy az egyik sebre most egy gyógytapasz került. Az ítélet megnyugtatja az alkotói oldalt, megnyugtatja a szerzői oldalt, tehát ez egy megnyugtató ítélet ebből a szempontból is − nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kálomista Gábor a jogerős ítélet kihirdetése után.



A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete szerint még a Megafilm Kft. megsértette a felperes jó hírnevéhez fűződő személyiségi jogait. Emiatt sajnálkozást kell kifejeznie a honlapján, valamint másfél millió forint sérelmi díj és ötszázezer forint perköltség kifizetésére is kötelezte az alperest. Az Elkxrtuk című film producere Kálomista Gábor, ám Hann Endre nem a film producerét perelte be márciusban amiatt, mert úgy érezte, vele azonosítják a film egyik főszereplőjét, hanem a céget, a Megafilmet. A bíróság ítéletében eltiltotta az alperest a további jogsértéstől.

Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője (Fotó: MTI/Beliczay László)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az óriási érdeklődésre számot tartó, a 2006-os véres események és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde kiszivárgásának körülményeit feldolgozó, vállaltan fiktív elemeket tartalmazó filmmel kapcsolatban Hann Endre először peren kívüli megegyezést ajánlott, illetve hárommillió forintot és bocsánatkérést követelt, a perben viszont kezdetben a film betiltását szorgalmazta.

Kálomista Gábor producer többször nyomatékosította: a filmben nem fogalmaztak meg állításokat, mert ez egy fikciós alkotás.

A baloldalhoz kötődő úgynevezett jogvédő szervezetek továbbra is hallgatnak az ügyben.

Borítókép: Kálomista Gábor, az Elkxrtuk című fikciós film producere (Fotó: Havran Zoltán)