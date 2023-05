Lehet, hogy máris lecsapott a bükki medve?

A Bükkben észlelt medve szerda éjjel a Nógrád vármegyei Karancskeszihez tartozó Lászlóvölgynél támadhatott meg egy juhnyájat.

Egy helyi lakos számolt be közösségi oldalán:

„Két törzskönyves juhot megsértett, még nem tudjuk, mennyi hiányzik” – írta a férfi.

Egyelőre nem nyert megerősítést, hogy valóban a medve támadhatott-e a haszonállatokra.

Az eredeti bejegyzés alatt az egyik hozzászóló felhívta a figyelmet, hogy nem biztos, hogy medve támadta meg a juhokat. Szerinte előfordulhat, hogy csak egy nagyobb testű kutya volt, példaként említette az erdélyi medvetámadásoknak áldozatul esett haszonállatokat, amelyekből nagyon kevés maradt meg ellenben a képeken látható maradványokkal.

Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, már évek óta itt él a Bükkben Mihály, a medve, aki sétáit gyakorta teszi meg kelet-nyugati irányba. A Bükki Nemzeti Park kihelyezett vadkamerái most is felvételt készítettek róla, amelyeken látszik, ahogy Mihály a fák oltalma között a szokásos sétájára indul. A Kárpátok barnamedve-állományának növekedése és az élőhelyeiken végbemenő változások miatt az elmúlt évek során egyre gyakrabban észlelhetünk barna medve előfordulására utaló nyomokat, a Bükki Nemzeti Park területe ugyanis tökéletes otthont jelent az állatnak, már csak a bőséges élelem miatt is. A hazai erdőkben kialakuló vágásterek növényzete és az idősebb erdők makktermése bőséges táplálékforrást kínál a mindenevő medvéknek. A faj megjelenéséhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy a mára jelentősen megcsappant vaddisznóállomány nem fogyasztja el a rendelkezésre álló táplálékmennyiséget, amely a medve számára vonzó, terített asztalt kínál.

